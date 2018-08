Aveţi banii pregătiţi? Schimbarea standardelor în industria auto aduce livrări record de maşini în august 2018

Numărul total al înmatriculărilor de maşini noi din luna august ar putea reprezenta un record, pentru ultimii ani şi chiar ajunge la valori întâlnite ultima oară în 2008, de circa 30.000 de unităţi, pe măsură ce dealerii auto de pe piaţa locală se străduiesc să livreze ultimele maşini omologate sub vechiul standard de măsurare. Potrivit datelor din piaţă, la începutul lunii august 30.000 de maşini se aflau în stocul dealerilor auto la nivel naţional, în condiţiile în care lunar se vând circa 12.000 de unităţi.

„Ne aşteptăm la un volum record de înmatriculări în luna august pe măsură ce jucătorii din piaţa auto vor lichida stocurile de maşini omologate sub vechile standarde. La Volkswagen deja vindem maşini sub noul standard WLTP, iar stocurile sub vechiul standard vor fi vândute până la finalul lunii august“, a explicat Bogdan Florea, brand manager Volkswagen autoturisme în cadrul Porsche România, cel mai mare importator auto pe piaţa locală.

În cazul unei mărci cu o gamă redusă de motorizări, impactul poate fi mai mic. Spre exemplu, datorită unui grad foarte mare de personalizare, în Europa pot exista 2 milioane de versiuni, iar fiecare trebuie testată şi omologată individual.

După data de 1 septembrie fiecare producător mai are dreptul să vândă 10% din volumul comercializat în ultimele 12 luni, astfel încât şi cele care ajung la clienţi în a doua jumătate a lunii august iar aceştia nu au suficient timp pentru a le îmatricula, au o marjă de eroare suplimentară. Provocarea vine în judeţele aglomerate, unde încă de la începutul lunii august erau programate pentru înmatriculare pentru septembrie sau chiar octombrie.

„La Volkswagen deja de la începutul lunii august nu mai sunt produse maşini cu vechea variantă de omologare. Pentru noi este doar o perioadă de tranziţie“, a spus Bogdan Florea.

Mai mult, unii constructori, precum Dacia, au trimis deja scrisori oficiale către cei care au cumpărat automobile din marca autohtonă pentru a-i sfătui să-şi înmatriculeze maşinile înainte de data de 1 septembrie, când intră în vigoare noile norme.

