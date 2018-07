E-Tron, primul SUV electric Audi, va fi lansat pe 17 septembrie - FOTO

Audi a anunţat că va lansa modelul E-Tron în cadrul unui eveniment special din San Francisco, pe data de 17 septembrie 2018. Tot atunci vor fi făcute publice şi preţurile. Clienţii din SUA vor putea să rezerve primul model electric al germanilor cu o taxă de 1.000 de dolari, rambursabilă. Odată ce clienţii fac o rezervare, vor putea urmări starea vehiculului lor online.

Unul din elementele mult aşteptate sunt noile oglinzi laterale care au fost înlocuite de camere video, accesorii pe care Audi le descrie ca fiind oglinzi virtuale. Şoferii probabil că vor avea nevoie de ceva timp să se obişnuiască cu ecrane OLED de şapte inci poziţionate chiar sub ferestre, însă acestea vor aduce unele avantaje faţă de oglinzile convenţionale. Şoferul va putea să dea zoom in sau zoom out pe imagine, precum şi să selecteze una din cele trei setari prestabilite care vor regla oglinzile virtuale pentru parcare, întoarcere sau pentru condusul pe autostradă.

Se zvoneşte că Audi E-Tron va avea o pereche de motoare electrice care vor oferi o putere combinată de 435 cai putere (320 kilowaţi) pentru un sprint la 100 km / h în mai puţin de 5 secunde şi o viteză maximă de aproximativ 210 km/h. În modul Sport va oferi o putere maximă de 500 CP (370 kW).

Crossover-ul electric construit în Belgia se va baza pe o baterie de 95 kWh ce îi oferă o autonomie de până la 500 km. Folosirea unui încărcător de înaltă tensiune de 150 kW va "umple" bateria în doar 30 de minute, în timp ce cu încărcarea la o priză trifazică de 400 volţi va dura aproximativ 8 ore şi 30 de minute.

