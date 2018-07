Înmatriculările second hand în România au fost suspendate miercuri - UPDATE

UPDATE Registrul Auto Român a anunţat că problema comunicată în cursul zilei de miercuri a fost remediată.

Mesajul RAR de pe Facebook

Update informare eliberari CIV

Stimati clienti,

Va informam ca nefunctionalitatea conexiunilor intre serverele IGPR si cele ale INTERPOL s-a remediat.

Din acest moment RAR a reluat procedurile de lucru in vederea eliberarii cartilor de identitate!

Toti clientii care au fost in imposibilitatea de a primi CIV vor fi contactati personal de operatorii nostri si informati in legatura cu momentul in care pot veni sa ridice Cartile de Identitate.

Va multumim pentru intelegere!

Reprezentanţele RAR se află momentan în imposibilitatea de a emite documentele necesare primei înmatriculări în România a vehiculelor second hand.

Acestă situaţie are loc din cauza unei probleme de comunicaţii între serverele IGPR şi cele ale INTERPOL.

Anunţul a fost făcut de Registrul Auto Român pe Facebook.

Din cauza unor probleme de comunicaţii între serverele IGPR şi cele ale INTERPOL, momentan reprezentanţele Registrului Auto Român se află în imposibilitatea eliberării documentelor necesare primei înmatriculări în România a vehiculelor second-hand.

Angajaţii RAR efectuează toate activităţile, conform programărilor, premergătoare eliberării documentelor respective, urmând ca, odată cu deblocarea sistemelor de comunicaţii dintre cele douaăinstituţii menţionate, Registrul Auto Român să poată oferi actele necesare.

Ne cerem scuze pentru inconvenienţe şi vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră.