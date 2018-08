Maşini puternice second hand care pot fi cumpărate cu mai puţin de 10.000 de euro

Veşnica dilemă pe care o are românul atunci când este pus să-şi aleagă o maşină de 10.000 de euro este: model la mâna a doua sau maşină nouă. Avantajele unei maşini noi sunt foarte clare: 0 km în bord, garanţie şi satisfacţia de a conduce o maşină pe care nu a mai folosit-o altcineva.

Pe de altă parte, cu aceşti bani îţi poţi cumpăra o maşină rulată. Chiar dacă nu mai e la prima mână, maşina poate avea dotări pe care sigur nu le vei găsi la modelele de bază noi. Am ales câteva oferte de pe cel mai mare site de comerţ auto - sunt maşini cu mulţi cai putere care costă până în 10.000 de euro.

Audi A8 4.2 TDI quattro 326 CP - 9 900 EUR

Fabricat în 2008, cu 265.819 km pe kilometraj, transmisie 4x4 şi motor diesel de 326 CP, acest Audi poate fi o alegere bună pentru cei care iubesc limuzinele. Chiar şi după standardele de azi, interiorul este unul cât se poate de luxos, iar calitatea asamblării este de invidiat. Cât despre fiabilitate, părerile sunt împărţite – unii spun că maşina a fost construită ca un tanc, alţii spun că nu s-ar apropia niciodată de ea, din cauza problemelor pe care le are. Cu toate acestea, există câteva lucruri clare la care trebuie să fii atent atunci când te hotărăşti să îţi cumperi un A8 atât de vechi.

Citeşte şi Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de interzicere a maşinilor cu volan pe dreapta în România

Bmw E66 740 Li 4.0 306 CP - 8.200 EUR

Bmw E66 740 Li - an 2009, 4.0 (Benzină), 3998 cmc, 306 CP, transmisie automată, însă orice variantă de motorizare ai alege, trebuie să ştii că interiorul este foarte bine pus la punct, aşa că nu va trebui să-ţi faci griji în privinţa confortului. Kilometri însă nu sunt trecuţi în anunţ, aşa că ar trebui să fiţi atenţi la acest aspect.

Dotări: Climatronic faţă spate, Sirocou Webasto, navigatie, pilot automat, încalzire scaune, scaune ventilate, Bluetooth, geamuri electrice, oglinzi electrice şi încălzite, închidere centralizata din telecomandă, comenzi volan, senzori parcare faţă spate, senzori ploaie, senzori lumini, jante aluminiu, tapiţerie de piele, accesorii decorative din lemn de mahon, bixenon adaptiv, splatoare faruri, cotiera faţă spate, scaune cu reglaj electric + memorie, Key less go, Follow me home, Leaving home, Start & Stop şi Soft close.

Citeşte şi Ce maşini second-hand îţi poţi cumpăra din România cu 3000 de euro

Mercedes-Benz M ML - 8.800 EUR

Mercedes-Benz ML a fost mereu un success în România. Din 2005 până în 2011 au fost comercializate oficial 2.118 unităţi de ML dintre acestea 40 fiind versiuni de top 63 AMG. Cele mai vândute versiuni au fost însă 320 şi 350 CDI. Exemplarul din imagine este versiunea ML 320 şi a fost fabricat în anul 2006. A acumulat până acum 236.000 de km. Are motor diesel cu o capacitate cilindrică de 2.987 cm3, cutie de viteze automată şi transmisie 4x4 (automat).

Citeşte şi Cele mai populare maşini din Europa în 2018. Top trei pentru fiecare ţară

Range Rover Sport, 207 CP - 9.000 EUR

Singurul model non-german de pe această listă, Range Roverul produs între 2002 şi 2013 are încă o prestanţă de care cu greu se pot apropia concurenţii săi germani din aceeaşi perioadă. Interiorul este demn de cel al unei limuzine, la fel şi spaţiul pentru pasageri. Diferenţa este că un Range Rover poate să iasă de pe şosea şi să te ducă aproape oriunde îţi îndrepţi privirea. Maşina din anunţ a fost fabricată în 2008 şi a acumulat până acum 345.000 de km. Are motor diesel de 2.7 litri ce produce 207 CP şi transmisie 4x4 (automat). Maşina a fost adusă din Germania, şi, probabil, o mare parte din km au fost făcuţi acolo.

Citeşte şi Michael Schumacher va fi mutat în altă ţară

Mercedes-Benz S 500 - 9.000 EUR

Un S-Class va fi întotdeauna un S-Class, aşa că nu putea să lipsească din listă. Această maşină îmbătrâneşte ca vinurile bune. Deşi a fost fabricată în 2004 arată impecabil. Are 236.000 de km, motor pe benzină de 5.0 litri ce produce 306 CP, cutie de viteze automată şi transmisie 4x4.

Citeşte şi Dacia împlineşte 50 de ani: peste 6 milioane de maşini au fost produse până acum la Mioveni

Citeşte şi Roman Braşov vrea să producă un camion militar în parteneriat cu o firmă germană

Citeşte şi Restricţii de trafic pe autostrăzi pentru lucrări de reparaţii