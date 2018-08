Noul Mercedes-Benz Clasa A Sedan - Modelul de serie cu cel cel mai bun coeficient aerodinamic din lume - GALERIE FOTO

Noul Mercedes-Benz Clasa A Sedan, model care va fi lansat la sfârşitul anului 2018, se remarcă ca fiind modelul de serie cu cel cel mai bun coeficient aerodinamic din lume (o valoare Cd de 0,22 şi o suprafaţă frontală de 2,19 m²).

Cu un ampatatemnt de 2729 mm, o lungime de 4.549 mm, o lăţime de 1.796 mm şi o înălţime de 1.446 mm, sedanul german a fost optimizat până la cel mai mic detaliu printr-o multitudine de bucle de calcul, simulări CAE (inginerie asistată de calculator) şi măsurători în tunelul cu vânt de la Sindelfingen.

Capacitatea portbagajului noului sedan Clasa A este de 420 de litri, o valoare bună pentru dimensiunile sale.

Noua berlină poate fi comandată cu motorul A 200 (120 kW / 163 CP, 250 Nm), cu transmisie cu dublu ambreiaj 7G-DCT sau motorul A180 d (85 kW / 116 CP, 260 Nm), cu transmisie cu dublu ambreiaj 7G-DCT.

Varianta Sedan păstrează caracteristicile consacrate ale Clasei A: sistemul de infotainment MBUX - Mercedes-Benz User Experience cu ecran tactil şi sistemele de asistenţă de ultimă generaţie, cum ar fi asistenţa activă la frânare şi asistenţa activă de menţinere a benzii de rulare. În plus, poate fi personalizat cu linii de echipare Style, Progressive şi AMG Line, Night Package, precum şi alte echipamente opţionale precum PRE-SAFE PLUS, Active Lane Keeping Assist, faruri LED MULTIBEAM sau suspensie agilă şi confortabilă. Pachetul KEYLESS-GO cu funcţie de acces hands-free permite deschiderea portbagajului prin trecere a piciorului pe sub bara din spate. O caracteristică unică a sistemului MBUX este abilitatea de a învăţa, datorită inteligenţei artificiale. MBUX poate fi individualizat şi adaptat pentru fiecare utilizator. Astfel, se creează o legătură emoţională între autovehicul, şofer şi pasageri.

Mai mult, noua Clasa A este primul model Mercedes-Benz care a fost dezvoltat la noul Centru de Tehnologie pentru Siguranţa Vehiculelor (TFS). Proiectarea structurilor vehiculelor încorporează constatări din cercetarea privind accidentele reale.

O altă noutate este reprezentată prin gurile de ventilaţie cu aspect de turbină. Iluminarea ambientală este disponibilă în 64 de culori, de cinci ori mai multe ca la vechea generaţie de Clasa A.

Producţia Noului Mercedes-Benz Clasa A Sedan va începe din acest an la Aguascalientes, Mexic, în timp ce producţia în Europa va începe în 2019, la Rastatt, Germania.

Noua Clasa A Sedan va fi disponibilă, timp de aproximativ un an de la lansare, în varianta specială „Edition 1".

Clasa A Sedan va avea premiera la Salonul Auto de la Paris, organizat între 4 - 14 octombrie 2018.

