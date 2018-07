Noul SUV Hyundai Kona este inspirat de costumul lui Iron Man - FOTO

Hyundai a lansat editia speciala a SUV-ului Kona inspirată de costumul lui Iron Man. Aces va fi disponibil pe baza de comanda, începând din 2019.

Designul are ca sursa de inspiratie costumul special al personajului principal. Editia Kona Iron Man are o semnatura luminoasa unica care preia forma ochilor mastii lui Iron Man, in timp ce prinderea centrala si grila cromata imprumuta elemente distinctive de pe masca protagonistului.

Modelul vine cu jante speciale din aliaj de 18 inchi, fiind disponibil exclusiv in combinatia de culori rosu Iron Man si gri mat. La interior, semnatura lui Tony Stark orneaza plansa de bord, iar schimbatorul de viteze, consola centrala, scaunele si sistemul Head-Up Display au fost inspirate de acelasi univers fascinant.

