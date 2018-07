„Regele taxiurilor” din New York nu îşi poate plăti ratele pentru cele două Ferrari pe care le are - FOTO

Omul cunoscut sub numele de "Taxi King" din New York, ar putea fi nevoit să vândă din taxiurile pe care compania sa le are, pentru a-şi plăti maşinile Ferrari, după ce compania italiană l-a dat în judecată.

Evgeny Freidman, care a exploatat mai mult de 800 de taxi-uri în New York, a fost acţionat în judecată de Ferrari Financial Services pentru că nu şi-a plătit ratele pentru maşinile Ferrari pe care le are.

Este vorba de un model Ferrari 458 Speciale care costă 384,000 de dolari, şi Ferrari FF de 362.000 de dolari. Creditorul susţine că nu a mai plătit ratele pentru maşini în lunile martie şi aprilie.

În trecut, Freidman a asigurat transportul pentru Michael Cohen, fostul avocat şi al preşedintelui Donald Trump.

Ferrari 458 Speciale

Ferrari FF