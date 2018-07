România mai are încă 16 km de autostradă. Se deschide un nou tronson

Compania Naţională de Infrastructură Rutieră din România (CNAIR) a semnat, luni după-amiaza, recepţia pentru lotul 4 al Autostrăzii Sebeş-Turda, care are 16,3 kilometri şi se întinde de la Decea la Turda, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unor surse oficiale, specialiştii CNIAR, beneficiari ai lucrărilor, au fost mulţumiţi de modul în care constructorul a realizat tronsonul şi a semnat actele de recepţionare.

În următoarele ore urmează inspecţia tehnică în vederea recepţionării pe lotul 3 al Autostrăzii.

La începutul anului, pe lotul 3 s-a mai făcut o inspecţie în vederea recepţiei, însă CNAIR a constatat probleme legate de aderenţă, planeitate şi grosime a asfaltului.

Pe loturile 1 şi 2 s-a lucrat mai încet, acestea sunt în execuţie de trei ani, iar stadiul fizic este de aproape 50%.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de 541.739.137 de lei pentru lotul 1, 549.332.393 de lei pentru lotul 2, 420.511.921 de lei pentru lotul 3, 470.004.894 de lei pentru lotul 4, toate fiind finanţate din fondul de coeziune, 85%, şi bugetul de stat – 15%.