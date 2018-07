Şoferul maşinii cu număr anti-PSD a rămas fără plăcuţe şi permis: Probabil am deranjat pe cineva, asta numesc hărţuire - VIDEO

Răzvan Ştefănescu, posesorul autoturismului cu numărul M...EPSD a declarat, la sediul Brigăzii Rutiere unde încearcă să-şi recupereze permisul şi plăcuţele de înmatriculare, că poliţia nu i-a adus nicio învinuire, de aceea consideră că este hărţuit deoarece ar fi deranjat pe cineva.

„Mi s-au cerut documentele, după 3 minute, mi-au spus că numerele nu sunt valabile să că trebuie să scot plăcutele. Am refuzat, ceea ce poliţistul a mers la maşină, a scos numerele de înmatriculare, am filmat când le-a scos. (...) Mi-a adus la cunoştinţă că permisul îmi va fi suspendat. Nu ştiu ce va urma, nu mi-au adus nicio învinuire. Doar mi-au adus la cunoştinţă că plăcuţele nu sunt valabile. Am fost oprit la 5:50 dimineaţa, pe 1 Decembrie. Trebuia să ajung la mare. Eram cu băieţelul meu de 8 ani. Mi-au spus să merg cu ei la poliţie. (...) Mi-au dat o dovadă, dar fără drept de a conduce, pe timp nelimitat, nu ştiu. Sunt în vacanţă aici. Eu locuiesc în Suedia, am venit să cheltui bani în România. Maşina e înmatriculată în aprilie. Când am înmatriculat maşina cu M...IE PSD, am consultat DEX-ul şi prima chestie scrie „gură”, „a amăgi”, „a duce cu vorba”, exact ce face PSD. Cu numerele astea am vrut să arăt că aceştia sunt ei. A minţi, de fapt. Asta e în DEX. (...) Vineri m-au oprit în Craiova, aveam dreptul să circul, nu mi-au făcut nimic. Acum, după două zile, nu mai am dreptul”, a declarat Răzvan Ştefănescu.

Acesta a mai precizat că a fost oprit, în ţară, de patru ori în trafic, deşi nu a încălcat legea.

„Asta e a patra oară. (...) Probabil că deranjez pe cineva. Asta o numesc hărţuire”, a mai spus şoferul la sediul Brigăzii Rutiere.

În încercarea de a afla care este motivul pentru care Răzvan Ştefănescu a fost oprit în trafic, deşi Ambasada Suediei a precizat că poate circula fără probleme, MEDIAFAX a contactat reprezentanţii Brigăzii Rutiere. Aceştia au confirmat faptul că şoferul a fost oprit în trafic şi că i-au fost ridicate permisul şi plăcuţele, însă au refuzat să ofere alt răspuns oficial.

Ambasada Suediei în România precizează, într-o postare pe Facebook, referindu-se la autoturismul cu numărul M...EPSD, că plăcuţele de înmatriculare personalizate, emise de Agenţia suedeză de Transport, sunt valide în toate ţările UE, ca urmare a informaţiilor că acestea nu ar fi legale.

„În acest weekend, câteva site-uri din presa românească au spus că plăcuţele de înmatriculare personalizate suedeze nu sunt permise în afara graniţelor Suediei. Aceste informaţii făceau referire la o maşină înmatriculată în Suedia, cu plăcuţe de maşină personalizate, care a fost în centrul atenţiei presei în ultimele săptămâni. Articolele s-au răspândit pe canalele social media şi prin intermediul unor site-uri de presă care nu au verificat corectitudinea informaţiei. Ulterior, unele dintre site-uri şi-au şters sau modificat respectivele articole. Ambasada Suediei în România vrea să clarifice faptul că plăcuţele de înmatriculare personalizate, emise de Agenţia suedeză de Transport, sunt valide pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Numerele personalizate ar trebui să fie mereu însoţite de documentele oficiale atât ale plăcuţelor originale, cât şi ale celor personalizate”, se precizează pe contul de Facebook a Ambasadei Suediei în România.

Un român, care a stârnit aprecieri, dar şi critici în ultimele săptămâni, se plimbă prin ţară cu un autoturism înmatriculat în Suedia, având numărul de înmatriculare din Suedia M..EPSD.

La sfârşitul săptămânii trecute el a ajuns la Craiova, iar un ziar local a anunţat că bărbatului i s-ar fi deschis dosar penal, pentru conducerea unui autoturism ale cărui numere de înmatriculare nu sunt valabile pe teritoriul ţării noastre. Poliţia din Dolj a infirmat informaţia.

Răzvan Ştefănescu are două numere de înmatriculare, unul oficial, şi unul preferenţial, realizat în Suedia.

