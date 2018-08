Test drive Citroen C4 Cactus. O notă de prospeţime în segmentul hatchback - GALERIE FOTO

Noul Citroen C4 Cactus a primit un facelift la sfârşitul anului trecut, iar una dintre cele mai vizibile schimbări s-a făcut la nivel estetic. S-a renunţat la părţile de cauciuc (Airbumps) de pe uşi şi la barele transversale de pe acoperiş, iar noile schimbări îl fac să arate mult mai bine şi să aducă o notă de prospeţime în segmentul hatchback.

Cactus făcuse o veritabilă semnătură de stil cu inserţiile Airbumps de pe uşi, acestea fiind criticate de unii şi apreciate de cei care se temeau de zgârieturile din parcare. Ei bine, francezii au renunţat parţial la ele, micşorânu-le şi mutându-le mai jos. Ca şi notă generală, noul C4 Cactus are o arhitectură bazată pe modelul PF1 al Grupului PSA, cu un ampatament de 2.60 m, tipic pentru hatchback-urile compacte. Un alt element distinctiv este grila preluată de la fratele său Aircross.

La interior francezii au prelungit senzaţia de „altfel” şi la interior. Aici, calitatea materialelor este bună, atât pe bord cât şi pe interiorul portierelor. Am identificat patru tipuri de plastice, însă la nivel vizual, totul este simplificat cu o tentă modernă. Poate doar lipsa turometrului să fie o problemă pentru unii, în rest francezii au vrut să păstreze la îndemâna şoferului şi a pasagerilor doar elementele utile. Grija la detalii se observă totuşi prin modul în care au ales să arate mânerele uşilor, acestea fiind reprezentate sub forma unor curele.

Airbag-ul frontal pentru pasagerul din dreapta a fost mutat din bord în plafon, iar spaţiul generat de acest artificiu a fost folosit pentru un compartiment de depozitare. Nu o să vezi linii complicate pe bordul noului C4 Cactus, totul este simplu şi la obiect, gândit practic dar şi plăcut vizual. Maşina are suficiente spaţii de depozitare. Pe consola centrală se află loc pentru două pahare şi un loc unde să-ţi pui telefonul în timp ce se află la încărcat, iar buzunarele uşilor pot găzdui nu doar sticle de jumătate de litru, ci şi obiecte mai voluminoase. Sub ecranul principal se află un port USB şi o priză de 12V. Există, de asemenea, o cutie torpedou mare în partea de sus a tabloului de bord.

În locul ceasurilor analogice francezii au pus un ecran pe care sunt proiectate viteza, nivelul de combustibil, setarile de cruise control şi martorii luminoşi. Cei mai puţin pretenţioşi se vor obişnui repede cu lipsa turometrului, deoarece într-un din colţuri computerul de bord le va arăta când este momentul să schimbe viteza. Pe volan există câteva butoane, însă şi numărul acestora a fost redus la minimum. Sistemul de intotaintment poate fi accesat printr-un ecran tactil de 7 inchi, iar acesta este principala legătură cu majoritatea funcţiilor maşinii.

Butoane fizice există doar pentru potenţiomentul sistemului audio, blocarea uşilor şi alte două funcţii ale sistemului de climatizare, însă restul pot fi controlate doar prin intermediul ecranului tactil. Îţi ia ceva timp să te obişnuieşti cu el, însă atingerile sunt foarte responsive. Printre sistemele prezente pe maşină se mai află Hill Assist, Grip Control, Mirror Screen cu Android Auto şi Apple CarPlay, şi Connect Nav.

Scaunele sunt acoperite cu material texitil plăcut la atingere, bine profilate şi oferă susţinere laterală. Pe bancheta din spate spaţiul este suficient pentru doi sau chiar trei pasageri, în funcţie de dimensiunile acestora. Spaţiul pentru cap şi picioare este bun pentru persoane de peste 1.80 metri.

Vizibilitatea în faţă este acceptabilă, însă dacă ai scaunul glisat la maximum în spate, de exemplu, vei sta aproape paralel cu stâlpul central. În ciuda ferestrelor destul de mici din spate, vizibilitatea este adecvată. Modelele din echiparea superioară au în dotare o cameră de mers înapoi şi senzori de parcare în spate şi pot fi adăugaţi şi senzori de parcare frontali.

Am testat motorul pe benzină 1.2 PURETECH (110 CP) conectat la transmisia manuală cu 5 trepte. Acesta s-a dovedit extrem de vioi şi nu are probleme în a-ţi livra destule resurse atât timp cât nu abuzezi de el şi nu pretinzi sportivitate de la o maşină care nu pentru asta a fost concepută. Singurul dezavantaj pe care îl văd este transmisia manuală, care deşi are o timonerie decentă, nu oferă decât cinci trepte de viteză, etajate cam lung. Consumul mixt înregistrat a fost de 6.2 litri la 100 de km.

Sigurele lucuri pe care le-aş reproşa modelului Citroen C4 Cactus: direcţia uşor imprecisă în viraje şi ruliul pronunţat, însă având în vedere că această maşină este construită pentru confort, fără nicio pretenţie de sportivitate, aceste detalii pot fi trecute cu vederea.

Preţul unui C4 Cactus în versiunea testată este de 19,556 euro (include TVA). În această sumă clienţii primesc plafon panoramic şi opţiuni precum Pack Drive Assist (Active Safety Brake cu alertă la depăşire involuntară a benzii de rulare + Recunoaştre indicatoare de viteză), jante aliaj de 17 inchi şi senzori de detectare a unghiului mort.

Verdict

Citroen C4 Cactus aduce un suflu nou în materie de design exterior şi interior, cu o serie de soluţii interesante vis-a-vis de confort, siguranţă şi caracter practic.

DATE TEHNICE CITROEN C4 CACTUS 1.2 PURETECH

Motor (configuraţie/cilindri) - L3

Cilindree (cmc) - 1199

Putere maxim - 110 CP



Viteză maximă (km/h) - 188

Acceleraţie 0-100 km/h (s) - 10.3

Cutie de viteze - manuala 5 trepte

Lungime (mm) - 4157

Lăţime (mm) - 1729

Înălţime (mm) - 1480

Garda la sol (mm) - 155

Ampartament (mm) - 2595

Greutate (kg) - 1008

Volum rezervor (litri) - 50

Volum portbagaj (litri) - 358

