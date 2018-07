Test drive MINI Cooper D - Spectacol în trei cilindri - GALERIE FOTO

Dacă ar fi să rezum într-o singură propoziţie weekend-ul pe care l-am petrecut cu MINI Cooper D aceasta ar fi - „Life is just a bowl of cherries”. Micul britanic le are aproape pe toate: este foarte distractiv de condus, are o siluetă pe care o recunoşti imediat, o culoare pe care o vei ţine minte, detalii de design unice, un sunet al motorului plăcut, un consum decent, o direcţie precisă şi o poziţie de drum fermă. Ce mi-a lipsit la acest MINI? Un singur lucru, transmisia automată. Ea există totuşi ca dotare opţională.

Mini este un hatchback care cuprinde multe tipuri de caroserie, cu două sau patru uşi, convertible soft-top, sau cu acoperisuri lungi cu patru uşi, sau cu uşi laterale în spate cum sunt cele de la Clubman. Varianta testată a fost un MINI Cooper D facelift cu un exterior vopsit în Solaris Orange cu opţiunea Piano Black, tapiţerie din pele neargă, motor diesel de 1,5 litri cu 3 cilindri care produce 116 CP.

Şi pentru ca MINI să fie o maşină britanică până la capăt, facelift-ul din 2018 introduce noile stopuri cu designul steagului „Union Jack”. Sistemul de stopuri vine şi cu iluminare LED completă pentru toate funcţiile.

Habitaclul stă bine în ceea ce priveşte calitatea materialelor şi a asamblărilor, iar instrumentarul de bord este uşor de accesat atât prin butoanele fizice cât şi folosind joystick-ul. În spatele volanului se află un turometru şi un vitezometru, iar forma rotundă din centrul bordului dispune de un ecran de afişare de diferite mărimi, în funcţie de nivelul opţiunilor. Sistemul de navigaţie e opţional, dar se descurcă bine şi ecranul e generos în dimensiuni.

Privind din interior MINI este o maşină veselă, însă asta nu înseamnă că nu ţine cont şi de latura practică. Spaţiile de depozitare sunt decente pentru o maşină de oraş. Există ceva spaţiu în buzunarele uşilor, în torpedou şi două suporturi de pahare lângă levierul schimbătorului de viteze. Portbagajul are o dimensiune suficientă pentru cumpărăturile săptămânale - 211 litri, însă dacă vreţi să plecaţi cu încă trei prieteni în weekend va trebui să nu împachetaţi prea multe haine.

Scaunele din faţă sunt confortabile şi oferă o susţinere laterală foarte bună, iar spaţiul disponibil e suficient, atât pentru cap, cât şi pentru genunchi. În spate, însă, lucrurile se schimba. Aici persoane înalte pot sta cam înghesuite, dar depinde şi cât de împinse în spate sunt scaunele din faţă.

Modelul de test a fost un MINI Cooper D, cu motor diesel de 1,5 litri care dezvoltă 116 CP şi 270 Nm. Propulsorul s-a dovedit a fi vioi indiferent de mediul în care s-a aflat, contrar ideilor preconcepute care spun că un motor în trei cilindri nu poate fi suficient de performant. Dintre cele trei moduri de condus, Sport este cel mai potrivit la drum lung - te scapă de emoţii în depăşiri. Totuşi, cei care pun accent pe comoditate pot folosi peste tot modul Confort, acesta fiind cel mai echilibrat. În oraş, modul Eco te ajută să reduci consumul, dar scade şi viteza de reacţie a motorului.

Suspensia e destul de tare, iar toată maşina se simte rigidă, mai ales la gropile şi trecerile peste şinele de tramvai din Bucureşti. Însă, pe drumurile cu multe viraje, MINI se descurcă foarte bine, stabilitatea fiind exemplară, iar direcţia oferind un feedback foarte bun. În ceea ce priveşte consumul de carburant valorile au fost foarte bune. În regim mixt (oraş-autostradă), computerul de bord a arătat 6.4 l/100 km.

Preţul de start pentru MINI Cooper D este 23.443 de Euro (TVA inclus), însă varianta de test avea opţiuni care i-au urcat preţul la 35.562 de euro. În acesta au intrat sistemul de boxe Hi-Fi Harman/Kardon, jantele din aliaj de 17 inci, senzorii de parcare faţă/spate, geamurile fumurii spate şi scaunele încălzite pentru şofer şi pasagerul din faţă, ş.a.m.d.

Verdict

MINI Cooper D are un design modern, oferă un feeling senzaţional şoferului şi se descurcă exemplar atât în oraş, precum şi pe drumurile virajate parcurse la viteze mai mari. Sigurele reproşuri le-ar putea primi pentru spaţiul limitat oferit pasagerilor din spate şi suspensiile cam rigide.

Date tehnice MINI MINI 1.5 Cooper D

Motor (configuraţie/cilindri) - L3

Supraalimentare - turbo

Cilindree (cmc) - 1496

Putere maximă/Turaţie (CP/rpm) - 116/4000

Cuplu maxim/Turaţie (Nm/rpm) - 270/1750

Viteză maximă (km/h) - 205

Acceleraţie 0-100 km/h (s) - 9.2

Cutie de viteze manuala - 6 trepte

Lungime (mm) - 3821

Lăţime (mm) - 1727

Înălţime (mm) - 1415

Ampartament (mm) - 2495

Greutate (kg) - 1210

Volum rezervor (litri) - 44

Volum portbagaj (litri) - 211