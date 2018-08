Test drive Opel Insignia Country Tourer 4x4 – Un pachet complet - GALERIE FOTO

Despre Opel Insignia Country Tourer se poate spune că le are pe toate. Motor diesel puternic, tracţiune integrală, design modern, garda la sol ridicată, interior cu dotări consistente şi spaţiu uriaş.

Într-o piaţă unde majoritatea clienţilor cer SUV-uri sau crossovere, decizia Opel de a oferi un break supraînălţat cu abilităţi şi în afara drumurilor asfaltate nu poate fi decât lăudabilă. Desigur, constructorul recent achiziţionat de Peugeot-Citroen are deja 3 SUV-uri în gamă, drept urmare un astfel de model nu trebuie să fie altceva decât este: o maşină spaţioasă, cu dotări specifice segmentului mediu, cu care se poate părăsi fără mari apăsări asfaltul. Marele break german este ajutat de garda la sol cu 2 cm mai mare, precum şi de protecţiile de plastic ataşate la baza caroseriei, precum şi pe aripi.

Designul-ul este împrumutat de la sedanul lansat anul trecut, încă neatins de trecerea timpului. Farurile IntelliLux şi stopurile folosesc tehnologia LED, iar luminile de zi şi evacuările cromate oferă un aspect agresiv break-ului supraînălţat, foarte plăcut ochiului. Jantele de 18 inchi se încadrează bine în imaginea sport/utilitară proiectată de Insignia Country Tourer.

La bordul lui Insignia Country Tourer nu te poţi aventura pe traseele off-road, însă pe macadam nu vei sta cu grijă că atingi scutul motorului şi sigur vei ajunge mai departe decât posesorul oricărui alt model break obişnuit.

Interiorul este mai mult decât spaţios, iar portbagajul imens. Chiar dacă Insignia Country Tourer are aproape 5 metri lungime şi 1,86 lăţime, spaţiul oferit este peste medie.

5 persoane stau confortabil, iar capacitatea de 560 de litri a spaţiului de depozitare din spate poate fi extinsă până la 1665 de litri prin rularea acoperişului textil sau prin rabatarea fracţională a banchetei - prin buton, din portbagaj. Tot în portbagaj găsim cârlige de ancorare, priză tip brichetă, precum şi o podea cu şine şi cârlige de prindere, pentru a monta o plasă care să ţină lucrurile în loc. Totodată, hayonul se poate deschide electric din interior şi închide prin buton, de afară.

Modelul testat era prevăzut cu tapiţerie de piele bej, perforată, iar toate cele patru scaune erau încălzite, cele din faţă fiind şi ventilate. Trapa panoramică are şi ea dimensiuni impresionante, posibil una dintre cele mai mari din segment. Pasagerii din spate au la dispoziţie şi două mufe USB, precum şi guri de aerisire.

Şoferul beneficiază de un scaun foarte comod, certificat AGR, reglabil electric, cu masaj, această ultima opţiune fiind destul de rar inclusă pe modelele din clasa medie non-premium. Zona cadranelor este ocupată aproape în întregime de un display color care afişează informaţii precum posturile de radio, datele computerului de bord, sistemul de navigaţie şi multe altele. volanul este încărcat de butoane şi necesită puţină obişnuinţă. o altă dotare interesantă la Insignia Country Tourer este prezenţa unui sistem Head-Up Display. Acesta este configurabil, iar poziţionarea lui pe parbriz şi selectarea informaţiilor care vor fi afişate se face prin trei butoane fizice amplasate în spatele volanului. Am apreciaz uşurinţa localizării lor şi simplitatea setărilor, nemaifiind necesar să cauţi prin sistemul de infotainment.

Partea superioară a consolei centrale este ocupată de ecranul tactil color de 8 inchi. Sistemul de operare este destul de uşor de utilizat şi are şi niste scurtături care pot fi învăţate în timp. Conţine sistemul audio, sistemul de navigaţie precum şi diverse setări ale maşinii. Destul de consistent. Spre deosebire de primul model Insignia, Opel a renunţat la multitudinea de butoane - aceastea trecând în sistemul de infotainment, iar planşa de bord este aerisită. Doar câteva butoane fizice sub display şi cele ale sistemului de climatizare.

Sistemul de senzori poate fi dezactivat printr-un buton, alături de acesta aflându-se şi asistentul de parcare, asistentul de menţinere a benzii şi modurile de condus Tour şi Sport. Modul Normal este standard. Tracţiunea integrală adaptivă transferă puterea după nevoi: de la 100% puntea spate către toate roţile, în funcţie de situaţie. Suspensia Flexride se modifică în funcţie de modul de condus selectat de şofer.

Modul Tour este destinat parcurgerii distanţelor mai lungi, în timp ce Sport scade timpul de răspuns la motorului, iar schimbările treptelor în cazul cutiei automate cu 8 trepte se fac mai târziu. Modelul de test era prevăzut şi cu padele la volan, ceea ce a fost o supriză foarte plăcută. Cu siguranţă nimeni nu se gândeşte că un astfel de model are padele, însă are şi motive. Sub capotă se afla un propulsor diesel de 2 litri cu supralimentare biturbo, care dezvolta 210 cai-putere şi un cuplu imens, de 480 Nm. Acesta din urmă îşi face simţită prezenţa constant, motorul fiind constant într-o stare de stand-by, parcă abia aşteptând să apeşi mai tare acceleraţia. Cel mai puternic propulsor din oferă face faţă cu brio cerinţelor în cazul break-ului de 1,8 tone, însă există şi motoare mai puţin puternice. Dieselul de 210 cai-putere a surpins şi printr-un consum de 6 litri/100 km pe autostradă, în oraş consumul înregistrat fiind undeva la 9 litri. Rezervorul are 70 de litri şi la drum întins permite o autonomie de aproximativ 1000 de kilometri cu un singur plin. În acelaşi timp, propulsorul de doi litri permite atingerea unor performanţe dinamice mai mult decât onorabile: 8,2 secunde până la 100 km/oră şi o viteză maximă de 228 km/oră.

Din punct de vedere al sistemelor de asistenţă, Insignia Country Tourer este aproape complet. Pentru un model de asemenea dimensiuni foarte util este sistemul de camere video, precum şi sistemul de monitorizare a traficului din spate. Totodată, sistemul de avertizare asupra coliziunilor frontale îşi face simţită prezenţa pe parbriz prin intermendiul HUD, tot acolo fiind semnalizaţi şi pietonii detectaţi pe marginea drumului.

La bord era prezentă şi o reţea Wi-Fi, precum şi sistemul de asistenţă Opel OnStar, apelabil prin buton. Aceste două lipsuri le-am simţit la interior: buton de dezactivare a tracţiunii integrale şi funcţia AutoHold pentru cutia automată.

Verdict

Opel Insignia Country Tourer este o reuşită a nemţilor. O singură maşină care acoperă o gamă largă de nevoi. Spaţios, bine dotat şi puternic, breakul supraînălţat poate fi maşina ideală pentru o familie care are nevoie de spaţiu şi conectivitate la bord pentru drumurile din oraş, dar preferă ieşirile în natură în weekend-uri. Motoarele puternice satisfac orice şofer, iar aspectul uşor agresiv şi garda la sol înălţată îl scot pe Insignia Country Tourer din segmentul breakurilor de familie cuminţi.

Fişa tehnică Opel Country Tourer 4x4

Motor L4

Supraalimentare turbo

Cilindree (cmc)1956

Putere maximă/Turaţie (CP) 210

Cuplu maxim/Turaţie (Nm) 480

Viteză maximă (km/h) 228

Acceleraţie 0-100 km/h (s) 8,2

Cutie de viteze automata, 8 trepte

Tracţiune integrală adaptivă

Dimensiuni

Lungime (mm) 4986

Lăţime (mm) 1863

Înălţime (mm) 1500

Ampartament (mm) 2829

Greutate (kg) 1807

Volum rezervor (litri) 70

Volum portbagaj (litri) 560

480