Hyundai a încheiat cu succes primul test cu un camion autonom. Hyundai Xcient a parcurs aproximativ 40 de kilometri pe drumurile din Coreea de Sud, avand atasata o semiremorca.

Autovehiculul a fost echipat cu un sistem de condus autonom de nivel 3 (conform standardului Society of Automotive Engineers), care permite controlul directiei, accelerarea si decelerarea, diferite manevre in trafic, fara interventie umana. La bord a fost prezent si un conducator auto, pentru a prelua controlul in caz de necesitate.

Camionul cu semiremorca, fara incarcatura, este dotat cu un sistem avansat de navigatie autonoma, avand in vedere ca este de aproximativ 3,5 ori mai lung, de 1,4 ori mai lat si de 9,2 ori mai greu decat un sedan.

Hyundai Xcient dispune de senzori similari cu cei utilizati pentru sedanurile autonome, dar si de 10 senzori optimizati pentru camioanele de mare tonaj (inclusiv trei camere amplasate in fata, lateral si spate, doua radare fata si spate si unul pentru unghiul de bracaj al semiremorcii) care analizeaza in timp real schimbarea unghiului dintre camion si semiremorca, pentru stabilitate in viraje foarte stranse.

Informatiile acumulate de fiecare senzor se afla in stransa legatura cu harta HD si sunt transmise catre calculatorul de bord pentru localizare. In functie de situatie, acesta controleaza cu acuratete viteza, directia si franarea. In plus, a fost implementat si un nou sistem de control al directiei (MAHS: Motor Assist Hydraulic Steering), dezvoltat de catre Hyundai Mobis.

