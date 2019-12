Bond 25 No Time to Die: A fost sau nu zgâriat în timpul filmărilor celebrul Aston Martin DB5 al lui Bond?

Mai multe fotografii apărute pe mediile de socializare atrăgeau atenţia zgârieturilor pe care celebrul Aston Martin DB5 al agentului 007 din seria de filme James Bond le-a căpătat în urma filmărilor din oraşul italian Matera. În fotografie se observă zgârieturi masive pe partea dreaptă a maşinii care este condusă în momentul respectiv de cascadorul care-l dublează pe Daniel Craig în scenele fierbinţi.

Într-un tweet ulterior, James Bond personal ne asigură că maşina nu a avut de suferit, iar zgârieturile respective sunt doar un sticker pentru a face mai realiste scenele de urmărie din film.

For those concerned about the Aston Martin DB5’s in Matera, the ‘battle damage’ is just a sticker. Look close!

— James Bond (@jamesbondlive) 26 August 2019