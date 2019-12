Cât costă noul Opel Corsa electric în România. Are o putere şi o autonomie impresionate – GALERIE FOTO

Noul Opel Corsa electric are date tehnice impresionante. A şasea generaţie Corsa oferă în premieră o versiune electrică pe baterie cu o autonomie de 330 de kilometri. Opel Corsa este cel mai bine vândut model. Peste 13,6 milioane de unităţi au fost produse de la premiera mondială din 1982.

Conform site-ului oficial Opel Corsa-e are un preţ care porneşte de la 29.600 de euro, iar livrările acestui model încep din primăvara lui 2020.

Noul Corsa electric oferă o autonomie de 330 km conform WLTP. Bateria de 50 kWh poate fi încărcată rapid până la 80% din capacitate în 30 de minute. Opţiunile de încărcare sunt: prin cablu, staţie de încărcare sau încărcare de mare viteză – în timp ce bateria beneficiază de o garanţie de 8 ani. Nivelul de încărcare poate fi consultat cu ajutorul aplicaţiei „myOpel”, pentru a putea optimiza în orice moment timpii şi costurile de încărcare.

În plus, autonomia poate fi adaptată de către şofer, care are la dispoziţie trei moduri de conducere – Normal, Eco şi Sport. Datorită puterii generate de 100 kW (136 cp) şi unui cuplu maxim instantaneu de 260 Nm Corsa electric are nevoie 8,1 secunde pentru a accelera de la zero la 100 km/h.

Având o lungime de 4,06 metri, Corsa rămâne un autovehicul cu cinci locuri. Linia acoperişului este asemănătoare unui coupé, cu 48 mm mai coborâtă faţă de versiunea anterioară.

Sistemele includ asistenţa privind viteza adaptivă

Dotările includ farurile adaptive, cu funcţie anti-orbire IntelliLux LED matrix, pe care Opel le oferă pentru prima dată în segmentul de autovehicule de mici dimensiuni. Cele opt segmente de LED-uri, controlate de camera frontală de ultimă generaţie, adaptează în mod continuu fasciculului luminos la fiecare situaţie din trafic. Sistemele avansate de asistenţă pentru şofer oferă siguranţă suplimentară, tangibilă. Datorită noului sistem de recunoaştere a indicatoarelor rutiere cu ajutorul camerei video frontale poate detecta acum informaţii suplimentare, cum ar fi indicatoarele rutiere cu LED-uri.

Tempomatul adaptiv pe bază de radar şi sistemul Flank-Guard pe bază de senzori debutează în echiparea noului model Corsa. De asemenea, sunt disponibile sisteme precum asistenţa privind unghiul mort şi o varietate de sisteme de asistenţă la parcare.

Sistemul Multimedia Navi cu ecran color tactil de 7″, precum şi vârful de gamă Multimedia Navi Pro cu ecran color tactil de 10″ includ, de asemenea, noul serviciu de telematică „Opel Connect”. Funcţii utile, precum navigaţie live cu informaţii în timp real din trafic şi legătura directă cu serviciul de asistenţă rutieră şi apel de urgenţă, le oferă şoferului şi pasagerilor mai multă siguranţă şi mai mult confort.