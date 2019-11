Cele mai bune maşini break pe care poţi să le cumperi în 2019 – GALERIE FOTO

O maşină break oferă practicalitate, spaţiu şi costuri scăzute de funcţionare. Chiar dacă piaţa este acaparată de SUV-uri, break-urile sunt încă luate în considerare de către familişti. Pe lângă că arată foarte bine, oferă şi un nivel excelent de confort. Iar lucrurile pot deveni şi mai bune dacă alegi un nivel de echipare superior. Deşi este făcută de britanicii de la autoexpress.co.uk în ea regăsim modele disponibile în întreaga lume.

1. Skoda Octavia Estate

Octavia se bazează pe o platformă lui Golf, dar este mult mai mare şi mai versatilă decât fratele său, mai ales la capitolul spaţiu interior.

2. BMW Seria 5 Touring

Prin proporţiile sale atractive, designul caroseriei denotă atât performanţe sportive, cât şi versatilitate. Comparativ cu actualul model, noul BMW Seria 5 Touring are dimensiuni exterioare puţin mai mari şi oferă în mod evident mai mult spaţiu pentru pasageri şi bagaje.

3. Volvo V60

Volvo V60 este o break premium care se adresează celor care nu s-au lăsat cuprinşi de febra SUV-urilor. Acest model întruneşte toate cerinţele clienţilor pretenţioşi: are o formă distinctivă, este dinamic, confortabil, luxos, are numeroase sisteme de siguranţă şi oferă soluţii de conectivitate de ultimă generaţie.

Chiar dacă în România, break-urile nu sunt nişte alegeri foarte populare printre clienţii de maşini premium, Volvo V60 poate fi o opţiune inteligentă pentru cei care vor să atragă atenţia într-un mod diferit de piaţa dominată de SUV-uri.

4. Skoda Superb Estate

Se califică într-un concurs de frumuseţe al versiunilor combi pe un loc fruntaş.Chiar dacă la interior putem vorbi de multe elemente comune cu ale celorlalte modele din grupul VAG, totuşi Skoda a reuşit în timp să îşi creeze o imagine de marcă şi în ceea ce priveşte ambianţa interioară, iar acest lucru este bun.

5. Opel Insignia Sports Tourer

La aproape jumătate de an de la lansarea versiunii sedan şi hatchback, în martie 2009, Opel a lansat versiunea break, Opel Insignia Sports Tourer. Spre deosebire de vechile breakuri, tendinţa nu mai este doar de a modifica partea din spate a unei maşini, ci de a concepe un nou model aproape de la zero. Spre exemplu, partea din spate este complet redesenată, iar hayonul integrează şi stopurile de această dată. În plus, dacă acesta este acţionat electric, şoferul poate regla înălţimea până la care să se ridice, pentru a nu lovi partea de sus într-un garaj. Insignia Sports Tourer nu se comportă ca un break şi nu se conduce ca un break, în special atunci când suspensia este setată în modul sport. Şi nici nu arată ca un break clasic, ci mai degrabă cu un shooting-break, în special în partea din spate.

6. Volvo V90

Volvo are o istorie îndelungată în construirea maşinilor spaţioase, dar V90 adaugă un nou nivel de calitate segmentului. Foloseşte aceeaşi platformă ca XC90, iar stilul său este cu siguranţă mai elegant. Are un portbagaj de 560 de litri dar capacitatea poate fi mărită până la 1.526 de litri cu scaunele din spate lăsate.

7. Mercedes E-Class Estate

Interiorul oferă spaţiu pentru cinci persoane şi suficiente spaţii de depozitare. Şapte airbag-uri şi ESP-ul asigură că şoferul şi pasagerii sunt bine protejaţi. Pachetul de siguranţă opţional include cameră anight vision şi senzori lane departure warning

8. Peugeot 308 SW

Deşi pare un break, poate avea şapte locuri modulabile ca într-un monovolum. Chiar dacă la prima vedere pare versiunea break a modelului 308 hatchback, este de fapt mai mult de atât. Peugeot 308 SW ar putea trece uşor şi drept un monovolum compact. Silueta semiînaltă, plafonul de sticlă şi mai ales posibilitatea de a avea şapte locuri indviduale ce se pot rabata, plia şi chiar scoate din maşină transformă 308 SW într-un concurent important atât în clasa compactă, cât şi în cea a monovolumelor.

9. Volkswagen Passat Estate

Cea de-a opta generaţie Passat a încercat să reducă diferenţa dintre clasa de maşini de familie şi modelele premium. Ea se bazează pe o versiune extinsă a platformei versatile MQB a VW Group şi are mai mult spaţiu decât oricând.

Mai uşoară decât modelul pe care îl înlocuieşte, modelul Passat a îmbunătăţit şi economia de combustibil şi emisiile de CO2. Cu toate acestea, realitatea este că se află în mijlocul pieţei imobiliare.

10. BMW 3 Series Touring

BMW are capacitatea de a produce maşini care să poată oferi o eficienţă excelentă. Seria 3 Touring respectă aceste cerinţe. Este mai veche decât Seria 5, dar, ca şi maşina, este foarte tehnologizată datorită unei actualizări recente. Pe acest model există mai multe soluţii de conectivitate decât oricând, în timp ce sistemul iDrive este unul dintre cele mai bune de pe piaţa auto.

Puterea provine din aceeaşi gamă de motoare pe benzină şi diesel ca şi Seria 3 sedan, deşi nu există nici un plug-in hibrid 330e Touring. Nu există nici un M3 Touring, deci fanii de performanţă vor trebui să se mulţumească fie cu 340i, fie cu 330c şi 335d. Acesta din urmă vine cu sistemul de tracţiune integrală xDrive ca standard.

Unii oameni iubesc coupe-urile, în timp ce alţii găsesc mai atragatoare berlinele sau SUV-urile. Dar ştim că mai există un grup de entuziaşti care iubesc break-urile, iar această listă este doar pentru ei.