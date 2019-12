Hyundai va prezenta conceptul electric 45 în cadrul Salonului Auto de la Frankfurt

Hyundai va prezenta conceptul electric 45 in cadrul Salonului International Auto de la Frankfurt. 45, care are ca sursa de inspiratie primul model Hyundai lansat in anii ’70, reprezinta un reper simbolic pentru viitoarea gama de vehicule electrice. Conceptul evidentiaza noua directie de design Hyundai, explorand evolutia limbajului „Sensuous Sportiness”.

„Sensuous” reprezinta valorile emotionale pe care clientii le pot experimenta prin design, iar „Sportiness” simbolizeaza implementarea acestor valori prin solutii inovatoare de mobilitate.

Prezentarea oficiala va avea loc in cadrul Salonului International Auto de la Frankfurt, marti, 10 septembrie 2019 (10:25 – ora Romaniei, hala 11).

