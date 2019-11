Maşina pe benzină. Trei piese de care trebuie să ai grijă la acest tip de motor

Maşina pe benzină are un motor cu ardere internă mai silenţios şi o greutate este mai mică, aceste trasaturi fiind totodata si avantajele sale.

Un automobil reprezintă o achiziţie pe termen lung, ceea ce înseamnă că va avea nevoie de întreţinere corespunzătoare pentru a fi mereu în stare bună.

Ai ales o maşină pe benzină? Ştii care sunt piesele auto de care trebuie sa ai grija pentru a te bucura cat mai mult timp de aceasta? Daca nu, vei afla din acest articol, scris în colaborare cu mecanicii de la Autokapa.

În oras, acesta este considerat performant intrucat masina este usor de pornit si de manevrat, accelerarea fiind mai mare. Pentru a prelungi durata de viata motorului si pentru a va bucura de un consum cat mai mic, trebuie sa acordati atentie urmatoarelor 3 piese cu rol esential in buna functionare a motorului: bujii, filtrul de aer si debitmetrul.

Pentru a întelege mai bine importanta lor o sa le prezentam individual.

Bujiile

Bujiile au rolul de a aprinde combustibilul in camerele de ardere. Acestea sunt componente consumabile, ceea ce inseamna ca trebuie inlocuite dupa o anumita perioada de timp sau cand au fost parcursi anumiti kilometri. Specifice motoarelor pe benzina sunt bujiile cu scanteie.

Ce se intampla cand se strica bujiile?

Atunci cand bujiile prezinta semne de uzura trebuie schimbate. Dintre semnele care va spun ca acestea au defectiuni mentionam: un consum crescut de combustibil, zgomote ciudate emise de motor si o putere mai mica a acestuia. Rateurile si functionarea incorecta a motorului reprezinta tot semne ca acestea nu isi mai fac treaba cum trebuie.

Asadar, rolul verificarii acestora este unul desebit de important pentru siguranta dumnevoastra la volan. In acest fel sunt identificate problemele pe care le au si care afecteaza starea motorului si vor fi eliminate.

Bujiile nu se vor schimba doar in momentul in care se constata ca nu mai functioneza cum trebuie, ci si atunci cand au fost parcusi anumiti kilometri.

Filtrul de aer

A doua piesa auto cu o importanta uriasa pentru buna functionare a motorului este filtrul de aer. Aceasta ajuta motorul sa respire si in cazul in care se va defecta, performantele motorului vor fi scazute. Filtrul de aer nu lasa particulele de praf, reziduurile sa intre in motor si sa ii afecteze functionarea.

Fiind un motor cu combustie interna, motorul pe benzina are nevoie de un filtru de aer curat pentru a contribui la performantele sale.

Ce se intampla cand filtrul de aer nu a fost schimbat mult timp?

Un filtru de aer infundat va scadea puterea motorului destul de mult, se va uza mai devreme, iar consumul de benzina va fi crescut. Mai mult, motorul se poate opri imediat dupa ce a fost pornit daca filtrul de aer este infundat cu nisip sau cu reziduuri, acesta fiind un semn clar ca trebuie schimbat.

Cand trebuie schimbat acesta? Specialistii recomanda schimbarea acestuia la intervale de timp, ce variaza intre 10.000 si 30.000 de kilometri.

Debitmetrul

Rolul acestei piese auto este de a transmite informatii calculatorului masinii despre debitul de aer. Astfel, cantitatea de combustibil va fi optimizata pentru un raport aer-benzina cat mai bun.

In cazul in care acesta se va defecta, isi vor face aparitia oscilatiile la relanti, consumul de carburant va fi crescut, performantele motorului vor fi scazute, aprinderea in bordul masinii a martorului ,,Check Engine”.

Este recomandat sa verificati constant starea acestei piese auto pentru a preveni aparitia eventualelor probleme.

Conduceti in siguranta! Si nu uitati: verificarea periodica a automobilului dumnevoastra, si mai ales a acestor piese auto prelungesc durata de viata a autombilului.