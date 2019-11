Primul camion autonom din lume a început să livreze mărfuri în Europa – VIDEO

Un camion electric fără şofer a început să livreze zilnic mărfuri pe un drum public din Suedia. Camionul electric are 26 de tone atunci când este plin şi nu are nevoie de şofer, fiind 100% autonom. Acest lucru reduce costurile de transport cu aproape 60%. Pentru moment, vehiculul are permisiunea de a parcurge trasee scurte, pe un drum public aflat într-o zonă industrială din Suedia.

Camionul electric fără şofer are o autonomie de 200 de kilometri şi poate atinge viteza de 85 de kilometri pe oră. Deocamdată, însă, poate rula doar cu 5 kilometri pe oră, scrie Digi24.ro.

VIDEO