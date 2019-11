Volkswagen a dat lovitura cu ID3. Clienţii au sărit să achiziţioneze noul model electric german

La mai puţin de o săptămână de la startul rezervărilor pentru ID.3, au fost primite mai mult de 15.000 de cereri pentru primul model al noii familii integral electrice ID., respectiv mai mult de jumătate din volumul total de 30.000 de automobile gândit pentru această etapă.

Modelul Volkswagen a atras cel mai puternic interes din partea clienţilor din Germania, Norvegia, Olanda, Marea Britanie sau Suedia. Sistemele informatice din spatele platformelor de rezervare sunt acum stabile după un val uriaş de clienţi venit în prima fază. „Răspunsul pozitiv primit din partea clienţilor ne arată că aceştia sunt pregătiţi pentru un viitor electric.

Cei care doresc să fie printre primii care vor conduce un ID.3 nu ar trebui să mai aştepte prea mult până să se înregistreze. Numărul de pre-rezervări creşte constant”.

Potenţialii clienţi se pot înregistra online pentru un a beneficia de unul din modelele din slotul iniţial de producţie ID. 3 realizând un depozit de 1.000 de euro.

În plus, dincolo de pachetul de dotări complete, clienţii care vor achiziţiona o maşină din ediţia specială ID.3 1ST vor beneficia de posibilitatea de a încărca maşina fără nici un cost în primul an, în limita a 2.000 kWh la toate punctele publice de reîncărcare conectate la aplicaţia Volkswagen We Charge, folosind reţeaua de încărcare rapidă pan-europeană IONITY.

Modelul ID.3 este produs fără impact asupra mediului. Producţia ID.3 1ST urmează să demareze, aşa cum a fost plănuit, la sfârşitul anului 2019, iar primele vehicule vor fi livrate clienţilor la mijlocul anului 2020.