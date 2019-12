Audi A1 30 TFSI DSG – Maşina perfectă de oraş, cu un singur dezavantaj – GALERIE FOTO

Audi A1 are toate calităţile necesare să fie maşina perfectă de oraş. Este mică, dar încăpătoare, se conduce foarte plăcut, la interior sunt materiale de calitate, vine cu motoare capabile (doar benzină!) şi dotări bune de confort şi siguranţă. Există un singur inconvenient, însă este major: preţul.

Audi A1 împrumută liniile ascuţite ale fraţilor mai mari, precum şi grila de mari dimensiuni, iar rezultatul este mai mult decât reuşit. Farurile full LED sunt opţionale (1113 euro), însă adaugă un plus de stil şi sporesc vizibilitatea pe timp de noapte. În varianta standard, Audi A1 vine cu capace peste jantele de oţel, însă noi am testat modelul A1 30 TFSI cu multiple dotări opţionale, printre care jante de aliaj Audi Sport de 17 inchi. Multe detalii exterioare negre fac A1 să pară sportiv, însă acestea sunt mai mult pentru efectul vizual.

Designul este modern şi îndrăzneţ, iar orice legătură cu vehicul model pare îndepărtată. Noul A1 Sportback arată bine şi este mai agresiv, renunţând complet la liniile rotunjite ale generaţiei anterioare.

La puţin peste 4 metri lungime, nu te gândeşti că A1 este spaţios, însă micul german oferă suprize. Ampatamentul măsoară 2563 mm şi se apropie de valoarea oferită de unele SUV-uri compacte. Modelul a crescut în lungime cu 56 de milimetri, dar şi-a păstrat lăţimea. Şoferul şi pasagerul din faţă stau foarte comod, iar cât timp aceştia nu-şi împing scaunele până în spate, A1 oferă locuri decente pentru încă doi pasageri. Valoarea portbagajului suprinde şi ea: 335 de litri – o capacitate care duce cu gândul la zona hatchback, mai mare cu 65 de litri faţă de versiunea anterioară.

Toate aceste îmbunătăţiri contribuie la atractivitatea lui A1, pentru că modelul a crescut în dimensiuni astfel încât să fie mai practic, fără însă să se apropie de hatchback-uri.

A1 Sportback poate fi bine dotat, însă te va costa

Interiorul este premium, iar aici vorbim atât de materiale, calitatea finisării şi dotări. Modelul nostru de test era bine dotat, însă lista opţionalelor se întindea şi mai departe. Aveam Audi Virtual Cockpit, cu displayul de 12,3 inchi, foarte practic şi aerisit, dar şi sistemul de infotainment MMI Radio plus cu ecran tactil de 10,2 inchi (443 euro), împrumutat de la modelele mai mari Audi, cu aceeaşi grafică sobră, dar modernă, însă fără navigaţie şi alte câteva funcţii. Chiar şi aşa, există conectivitate Bluetooth pentru telefonul mobil, dar şi Android Auto şi Apple Carplay.

Cei care vor să scoată 850 de euro pot opta pentru sistemul de sonorizare Bang & Olufsen cu 11 incinte, însă am rămas impresionat de claritatea sunetului livrată de sistemul Audi, care costă doar 250 de euro.

Noi am avut şi sistem Parking Plus, volan sport îmbrăcat în piele cu marginea inferioară teşită, scaune sport şi sistemul Audi drive select, cu 4 moduri de condus. Per total, modelul de test era destul de bine dotat, având cam tot ce-şi poate dori un şofer, dar trebuie ţinut cont că aceste dotări nu sunt ieftine.

Doar motoare pe benzină pe noul Audi A1 Sportback

Într-un peisaj acaparat de motorizări diesel, Audi A1 este oferit doar cu motorizări pe benzină. Fiind şi un model mic, destinat în principal traficului urban, mi-a plăcut această abordare. Motorizările oferă între 95 şi 200 de cai-putere. Motorul de bază, 25 TFSI (95 CP) este oferit cu o transmisie manuală în 5 trepte, varianta 30 TFSI (116 CP) vine cu transmisie automată sau manuală în 6 trepte, iar lista se încheie cu 35 TFSI e 150 CP şi 40 TFSI de 200 de cai-putere, oferite exclusiv cu transmisie automată S Tronic.

Noi am testat Aud A1 Sportback 30 TFSI de 116 cai-putere, alături de o transmisie automată DSG cu 7 trepte. Este exact ceea ce trebuie pentru A1. Desigur, e tentant să ai mai mulţi cai putere, mai ales când vorbim de un model Audi, însă dacă vrei o maşină de zi cu zi sprintenă, cu un consum decent, motorul 30 TFSI cu transmisie DSG este alegerea potrivită.

La 116 cai-putere maşina nu va fi prea rapidă, însă este fâşneaţă şi transmisia automată îşi face treaba cu brio. Dacă vrei un parcurs mai activ poţi să selectezi modul Dynamic din sistemul Audi Drive select. Altfel, modul Auto este bine setat şi nu simţi nevoia să umbli la el.

Audi A1 este foarte distractiv de condus prin oraş, iar dimenisiunile încă îţi permit să te strecori prin trafic sau pe străduţe îngustate de maşini parcare. Direcţia este echilibrată, suspensia oscilează între confort şi dinamism, iar stabilitatea este exemplară. Motorul de 1 litru şi 116 CP trebuie turat bine pentru a stoarce toată puterea din el, iar de aici poate să reiasă un consum undeva la 10 litri/100 km în oraş. Probabil cine merge mai calm, cu alte condiţii de trafic, scoate un 8-9% în oraş.

Rezervorul de 40 de litri ar putea fi un inconvenient, pentru că nu oferă o autonomie prea mare, însă dacă eşti în oraş ajungi rapid al pompă, iar dacă eşti în afară oricum o să ai un condum mai redus, deci slabe şanse să rămâi undeva fără benzină.

Concluzie Audi A1

Audi A1 Sportback este cu adevărat o maşină plăcută pentru şofer. Aici nu vorbesc neapărat de puterea de motorului, ci mai degrabă de un mix de confort, dotări şi tren de rulare. Marele dezavantaj al acestui model rămâne preţul, care porneşte de la peste 20.000 de euro, în timp ce un model precum cel testat de noi 30 TFSI DSG cu multiple dotări se apropie de 35.000 de euro.