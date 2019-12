Test drive Mazda CX-30: Jinba Ittai cu proporţii perfecte

Intră în galeria foto

Încă de la despărţirea de Ford, Mazda a mers cumva împotriva trendurilor din industria auto. Atunci când toţi au sărit în vagonul downsizing-ului, Mazda a păstrat motorizările aspirate cu cilindreea de 2,0 litri. Timpul a confirmat inspiraţia celor de la Mazda, iar acum, cu noile norme WLTP, avantajele aduse de motoarele turbo cu cilindree minusculă au devenit irelevante. Ultima aventură este tehnologia Skyactiv-X, care combină avantajele motorului diesel şi pe cele ale motorului pe benzină, un deziderat pe care l-au căutat şi alţi producători înainte de a abandona ideea, printre aceştia fiind şi gigantul Daimler.

După ce am condus la Girona cel mai nou SUV Mazda, CX-30, având sub capotă motorizarea Skyactive-X, aş putea spune că producătorul japonez a descoperit aur. Nu doar că noua motorizare este una extrem de rafinată şi de plăcută la condus, dar aceasta funcţionează sub capota celui mai reuşit model din gama Mazda, noul CX-30.

Ca denumire, diferenţa dintre acesta şi fratele mai mic, CX-3 este de un zero, un nimic. Ca impresie, însă, sunt două lumi diferite. CX-30 păstrează designul emoţional şi caracterul dinamic propriu modelelor Mazda, pentru care CX-3 a vorbit foarte puternic până de curând, şi adaugă avantajele unui interior generos dimensionat şi cele mai noi tehnologii, lansate odată cu Mazda 3. În plus, nu este atât de greoi şi de masiv ca CX-5, ceea ce-l face, în prezent, cel mai potrivit model pentru a experimenta conceptul japonez de Jinba Ittai (comuniunea dintre cal şi călăreţ) de la înălţimea unui SUV.

Test drive Mazda CX-30: Cum se conduce

Odată instalat la volan, vei aprecia că toate comenzile cad natural în mâinile şoferului, iar tu te vei simţi una cu maşina. De fapt, asta este esenţa conceptului Jinba Ittai, care călăuzeşte inginerii Mazda în realizarea modelelor lor. Direcţia are un echilibru perfect, iar schimbarea treptelor cutiei de viteze manuale are un farmec pe care nu-l vei găsi la niciun alt model de volum. Niciodată nu aş comanda o cutie automată la Mazda, şi asta nu pentru că nu aş recomanda aşa ceva, ci pentru că ar însemna să mă privez de plăcerea schimbării treptelor. Timoneria cutiei de viteze la CX-30 este genială, precisă şi blândă în acelaşi timp, ceea ce face ca schimbarea rapoartelor să ofere o satisfacţie aparte.

Trenul de rulare este la fel de bine gândit, cu o suspensie fermă, fără să fie neplăcut de rigidă, care parcă te îmbie să-l pui la muncă pe viraje. Aici vei fi răsplătit de un comportament riguros, cu un ruliu foarte bine controlat, care însă scoate în evidenţă o scăpare a celor care au proiectat scaunele lui CX-30: suportul lateral ar fi putut fi mai eficient, de prea multe ori şoferul fiind nevoit să se sprijine de volan sau să înfigă genunchiul în portieră pentru a nu aluneca din scaun.

Cel puţin, cei de la Mazda nu au acoperit panourile uşilor cu materiale rigide, care să-ţi învineţească genunchiul în timpul parcurgerii rapide a unui drum virajat. Oriunde te uiţi sau pui mâna materialele sunt moi, plăcute, iar atenţia pentru detalii este la nivelul pe care l-am apreciat şi în cazu Mazdei 3. Pur şi simplu, Mazda ştie să răsfeţe din acest punct de vedere – ce diferenţă uriaşă faţă de anii în care Mazda era sub umbrela Ford!…

Test drive Mazda CX-30: Cum este motorul Skyactiv-X?

Mazda CX-30 este al doilea model din gamă (după Mazda 3) care foloseşte motorizarea Skyactiv-X. Aceasta are o funcţionare duală, cu aprindere prin scânteie şi prin compresie, combinând avantajele motorizărilor pe benzină cu cele ale motoarelor diesel. Unitatea foloseşte un compresor antrenat mecanic pentru a controla mai eficient fluxul de aer din cilindri. La sarcini parţiale, motorul funcţionează în modul de aprindere prin comprimare, cu o eficienţă care aminteşte de motorul diesel.

La acceleraţii puternice sau atunci când motorul este rece, acesta funcţionează în modul standard, cu aprindere prin scânteie. Trecerea între cele două moduri se face fără vibraţii sau alte inconveniente în afară de consumul mai mare în cazul în care aprinderea amestecului se face prin scânteie. Puterea dezvoltată este de 180 CP, dar avantajele tehnologiei Skyactiv-X, printre care consumul extrem de redus de combustibil, se simt cel mai bine în cazul funcţionării la sarcini parţiale. Cu alte cuvinte, conducerea economică va rezulta într-o economie considerabilă de combustibil, în timp ce abordarea unui stil de conducere sportiv nu va aduce alt avantaj decât plăcerea unui comportament dinamic de rulare.

Verdict

CX-30 este de departe cel mai reuşit model Mazda, cu un design matur, un comportament dinamic şi un spirit practic pe care cu greu îl bănuieşti atunci când îi admiri formele senzuale. Calitatea interiorului este una ridicată, amintind de modelele de la vârful segmentului, nu la fel de reuşite fiind însă scaunele sau unitatea multimedia, care nu dispune de un ecran tactil. Per ansamblu, Mazda CX-30 se anunţă un best-buy, mai ales că şi politica de preţuri este una destul de prudentă.

