Test drive Mazda CX-5 – Cel mai mare SUV al japonezilor are tendinţe premium – GALERIE FOTO

Mazda CX-5 este un model reuşit din multe puncte de vedere, chiar dacă întâmpinăm, ca la orice maşină, şi neajunsuri.

Aspectul ţine de gust, însă după părerea mea are cel mai frumos design exterior din segment, şi nu refer doar de categoria sa de preţ. Desigur că la o maşină contează şi dotările interioare, motorizarea şi calitatea fabricaţiei – le vom detalia pe fiecare în parte, însă până ajungem acolo vreau să zic că această formă minunată se poate obţine începând cu 23.400 de euro (TVA inclus) şi vorbim de un SUV de dimensiuni medii.

Noi am testat versiunea de top Mazda CX-5 Takumi Plus echipată cu motor de 2,2 litri diesel de 184 CP, tracţiune integrală şi trasmisie automată. Pe lângă vopsea, nu prea ai ce să adaugi pe acest model pentru că vine echipat complet, însă şi preţul de listă este de aproximativ 40.000 de euro.

Foto: Mihai Pop / ProMotor

Totuşi, cine doreşte experienţa Mazda CX-5, dar nu vrea/poate să dea 40.000 de euro se poate îndrepta către varianta de echipare Challenge, care costă 25.900 de euro şi vine cu multe îmbunătăţiri faţă de versiunea de bază, inclusiv noi motorizări, sistem de infotainment şi posibilitatea adăugarii unui sistem de tracţiune integrală.

Farurile LED înguste cu spălător sunt oferite în standard şi arată foarte bine, mai ales când sunt poziţonate pe bara faţă şi minusculele proiectoare de ceaţă cu LED. Grila cu model distinct este imensă şi are doar latura inferioară cromată, cu prelungire sub blocurile optice. Îmi place că japonezii nu au pus crom în exces pe CX-5 şi că au folosit ornamente de plastic gri pentru marginile aripilor, praguri şi spoilere.

Designul KODO este adaptat minunat pentru cel mai mare SUV Mazda şi CX-5 pare un model suplu şi bine închegat, chiar dacă vorbim despre o maşină cu o lungime de 4,55 metri, o înălţime de aproape 1,7 metri şi o lăţime de 1,84 metri, care cântăreşte spre 1,8 tone.

Privită din profil, Mazda CX-5 pare să aibă botul tăiat cu ghilotina, iar din faţă are un aspect fioros. Portbagajul lui CX-5 are 506 litri, cu hayon care poate fi acţionat electric în ambele sensuri, însă prin rabatarea banchetei se poate atinge o suprafaţă de peste 1370 de litri. Deci, un mare plus la exterior, cu menţiunea cu modelul de bază Emotion vine cu jante de oţel pe 17 inchi.

Interior curat, cu accente premium

Interiorul este reuşit, dar nu se ridică la nivelul exteriorului. Însă exteriorul este remarcabil.

În habitaclu avem finisaje bune, materiale de calitate şi un design plăcut, cu ergonomie bună. Planşa de bord este aerisită şi butoanele sunt mari şi uşor de accesat. Foarte interesant modul în care japonezii au ascuns fanta de introducere a CD-ului sub aeratoarele centrale, aproape nici nu se observă. Plus că poţi asculta uşor CD-uri în maşină, fără să mai le introduci în vreo magazie situată prin portbagaj sau torpedo.

Sistemul de infotainment MZD Connect cu ecran tactil de 7 inchi merită luat, însă este disponibil începând cu varianta Challenge. Are un sistem de operare rapid şi un layout modern, doar în nuanţe de alb, negru şi roşu. Se poate controla tactil dacă stai pe loc sau cu un controller în timpul mersului. Oferă conectivitate Bluetooth pentru telefonul mobil, dar şi Apple Carplay şi Android Auto.

Pe consola centrală, în spatele levierului cutiei de viteze, regăseşte şi butonul de volum, sub forma unei rotiţe.

Printre dotările speciale care existau pe modelul nostru de top trebuie menţionat scaunele ventilate, salvatoare pe timp de vară dacă ai tapiţerie de piele.

Sistemul Head-up Display cu proiecţie pe parbriz era şi el prezent pe Takumi Plus, iar finisajele cu inserţii de aluminiu şi lemn înnobilează habitaclul lui CX-5.

Spaţiul pentru cei din faţă şi cei din spate este bun şi la picioare şi în zona capului, iar ampatamentul de 2.700 mm este suficient.

Dacă la restul capitolelor stă bine, nu pot să înţeleg cum au fost gândite cotierele la CX-5. Cea din faţă este poziţionată mult prea în spate şi nu este extensibilă, deci o atingeam cu vârful cotului la poziţia normală de condus. Poţi să-ţi tragi volanul în spate şi scaunul la fel, însă tai puternic spaţiul pentru picioarele pasagerilor. Cea din spate se coboară din spătarul banchetei şi conţine butoanele de încălzire a scaunelor spate, suporturi de pahare şi un spaţiu de depozitare. Problema este că dacă se află 3 persoane pe bancheta din spate, nu se pot acţiona comenzile de încălzire în banchetă, pentru că sunt în cotiera ridicată.

În faţă şi spate avem mufe USB şi prize tip brichetă.

Motor de bază capabil

Mazda CX-5 vine standard cu un propulsor de 2 litri pe benzină, care dezvolă 165 de cai-putere şi un cuplu maxim de 213 Nm. Chiar dacă este motorul de bază, oferă performanţe decente lui CX-5: 10,3 secunde până la 100 km/oră şi o viteză maximă de aproximativ 200 km/oră.

Mai este oferit un diesel de 2,2 litri în 2 variante de putere şi o varianta de top pe benzină de 2,5 litri.

Noi am testat cel mai puternic diesel, 184 de cai-putere, alături de o transmisie automata în 6 trepte. O combinaţie mai mult decât plăcută, pentru că am avut la dispoziţie un cuplu maxim de 445 Nm care se simte imediat la plecarea de pe loc, iar consumul nu a sărit de 7,6 litri în oraş.

Motorul pe benzină de 165 CP mi se pare potrivit pentru varianta de bază, mai ales că performaneţele faţă de versiunea mai puternică de 194 de cai nu sunt foarte diferite: 1 secundă în plus la acceleraţie, dar o viteză maximă mai mare pentru că motorul de 165 CP vine la pachetcu jante mai mici. Cu toate aceste, diferenţa de cilindree se simte, iar propulsorul de top pe benzină are un mers mai “rotund”.

Dieselul de 150 de cai-putere este o variantă echilibrată, însă costă cu aproape 2.500 de euro mai mult decât motorul standard pe benzină, la cea mai ieftină comparaţie.

Este oferită o transmisie manuală în 6 trepte şi sistem de tracţiune integrală pentru toate motorizările, dar în diverse combinaţii în funcţie de nivelul de echipare. De reţinut este că tracţiune integrală apare odată cu varianta Challenge, iar transmisia automată începând cu Takumi.

Centrul de greutate este bine poziţionat, iar Mazda CX-5 nu se înclină foarte tare în viraje, însă are limitele dinamice ale unui SUV.

Acceleraţia este decentă spre bună în toate variantele de motorizare. Dacă ar fi să aleg o Mazda CX-5 drept maşină de familie aş lua dieselul de 150 de cai-putere pentru cuplul care sigur nu te lasă la greu, însă pentru un parcurs mai dinamic aş merge pe motorul de 2,5 litri pe benzină. Cu toate acestea, şi motorul de bază de 165 CP este mai mult decât decent.

Dieselul de 184 de cai-putere este bine echilibrat, însă nu poate fi obţinut sub 36.090 de euro.

Dotări bune în standard, generoase în variantele superioare

Chiar dacă varianta Emotion vine cu dotări de bază acceptabile, trebuie să faci trecerea cel puţin la Challenge pentru că există multe dotări suplimentare în cei 2500 de euro diferenţă.

Începând cu Challenge primeşti jante de aliaj pe 17 inchi, sistemul de infotainment Mazda Connect, sistem de climatizare, asistent pentru unghiul mort, asistent depăşire bandă de rulare, control automat pentru faza lungă, as¬ist¬ent in¬teli¬gent de franare oraş (SCBS), Sistem de control al stabilităţii dinamice (DSC), pilot automat, sistem de asistenţă la plecarea din rampă şi frână de parcare electrică cu funcţie Auto Hold.

Modelul nostrum de test era versiunea de top Takumi Plus, ceea ce înseamnă că pe lângă cele mai mai sus şi multe altele oferite pe variante intermediare, aveam sistem audio BOSE, head-up display, jante pe 19 inchi, asistent inteligent de frânare în oraş faţă-spate (SCBS), Sistem alertă şofer (DAA), Pilot automat adaptiv cu funcţie de oprire completă (AT), Asistent inteligent de frânare (SBS) şi sistem de recunoaştere semne trafic (TSR).

Verdict Mazda CX-5

Mazda CX-5 este un model frumos, cu motorizări capabile şi dotări bune de siguranţă şi asistenţă încă de la a doua versiune de echipare. Spaţiul interior este mare, portbagajul la fel, iar materialele şi finisaleje din interior sunt peste medie. O alegere inspirată.

