Primăria Capitalei cumpără 106 ambulanţe Volkswagen

Primarul general a semnat, miercuri, contractul de achiziţie a 106 ambulanţe, în valoare de 8,7 milioane de euro.

Gabriela Firea a declarat că aceste ambulanţe vor duce la scăderea timpului de aşteptare pentru apelurile la 112.

„Am finalizat achiziţia a 106 ambulanţe de urgenţă, pe care Primăria Capitalei le-a achiziţionat astăzi.

Câştigătorul acestei licitaţii este compania Deltamed.

Aceste ambulanţe sunt marca VW şi vor fi livrate pe parcursul unui an de zile, începând cu luna noiembrie a acestui an, iar cele mai multe vor fi livrate până în luna februarie, minimum 62 de ambulanţe tip B şi 12 ambulanţe tip C.

Până în mai 2019, vor mai fi livrate minimum 13 ambulanţe tip B şi minimum două tip C.

Până în iulie, vor mai fi livrate şi celelalte 14 bucăţi tip B şi trei tip C”, a declarat ieri Gabriela Firea.