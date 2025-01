O companie deținută de Radu Budeanu cumpără brandul Mediafax

Compania Titluri Quality SRL, deținută de Radu Budeanu, a achiziționat de la Mediamex Investment SRL brandul Mediafax și produsele media, purtând acest nume: site-ul, agenția foto si fluxul de știri.

Tranzacția a fost agreata pe 8 ianuarie 2025.

Mediafax, înființară de Adrian Sârbu in 1991 ca prima agenție de știri independente de după Revoluție, este cel mai important si respectat furnizor de informații pentru media si consumatorii finali.

Mediafax a fost si este perceput drept cel mai credibil brand media din România, o academie a profesiei, unde au învățat și s-au exprimat sute de jurnaliști.

„Am admirat si respectat Mediafax si echipa sa de jurnaliști din prima zi in care am intrat in presa”, declara Radu Budeanu, acționarul majoritar al companiei Titluri Quality.

„Sunt fericit ca alături de Gandul, ProSport, Cancan dar si de celelalte titluri, portofoliul nostru se va extinde cu acest prestigios brand. Mediafax va rămâne același reper profesional si deontologic în lumea jurnalismului din România”, promite Radu Budeanu.

