Situația traficului în România în dimineața de 31 decembrie 2024. Recomandări pentru o călătorie în siguranță

În dimineața zilei de 31 decembrie 2024, traficul rutier din România se desfășoară fără incidente majore, potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Nu sunt înregistrate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza accidentelor sau a condițiilor meteorologice. Totuși, ceața densă reprezintă o provocare semnificativă pentru șoferi în aproape toate regiunile țării.

Condiții de ceață și vizibilitate redusă

Ceața densă afectează vizibilitatea pe majoritatea șoselelor din România, reducând-o sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri. În plus, temperaturile negative din anumite regiuni pot favoriza formarea poleiului, sporind riscul de accidente. Șoferii care circulă pe autostrăzile din jurul Bucureștiului (A0, A1, A2, A3) trebuie să fie precauți, deoarece vizibilitatea este scăzută și pe aceste artere, deși valorile de trafic rămân reduse la această oră matinală.

Recomandări pentru o călătorie în siguranță

Pentru a face față condițiilor dificile de trafic, autoritățile recomandă șoferilor să ia următoarele măsuri de precauție:

Reducerea vitezei: Adaptați viteza la condițiile meteo și de drum pentru a preveni pierderea controlului asupra vehiculului.

Folosirea luminilor de ceață: Acestea sunt esențiale pentru a crește vizibilitatea și a semnaliza prezența vehiculului.

Mărirea distanței de siguranță: Mențineți o distanță suficientă față de vehiculul din față pentru a avea timp de reacție în caz de urgență.

Evitarea manevrelor riscante: Depășirile și schimbările bruște de direcție pot deveni extrem de periculoase în condiții de ceață.

Asigurarea constantă: Fiți vigilenți și verificați în mod regulat situația din jurul vehiculului.

Conducătorii auto sunt încurajați să se informeze din timp despre starea drumurilor și să evite deplasările neesențiale în condiții meteo dificile. Respectând aceste sfaturi, veți contribui la siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

