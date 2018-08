Gabriela Firea: Am un sentiment că vom prelua Centura Capitalei de la Ministerul Transporturilor

Primarul general a declarat că Primăria Capitalei face în continuare demersuri pentru preluarea Centurii Bucureştiului de la Ministerul Transporturilor. Edilul susţine că are semne că acest transfer se va realiza în cele din urmă.

„În legătură cu Centura ocolitoare a Capitalei, mi-am exprimat încă din primele zile dorinţa de a mă implica în acest obiectiv de investiţii. Nu am înţeles nici până la această oră îndârjirea CNAIR de a continua lucrările într-un ritm pe care noi îl considerăm nesatisfăcător. Consider că Ministerul Transporturilor este îndreptăţit să aibă ca prioritate toate obiectivele din ţară, şi tocmai de aceea nu înţeleg de ce atunci când o unitate administrativ-teritorială vrea să-i ia o povară refuză. Nu numai că ezită, dar refuză. Am făcut solicitări de nenumărate ori şi menţin solicitarea ca centura să fie transferată la Primăria Capitalei, şi vă asigur că ritmul de lucru va fi cu totul altul”, a declarat, miercuri, Gabriela Firea.

Edilul Capitalei mai susţine că joi va avea o întâlnire cu Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, pentru a discuta despre acest subiect.

„Am aşa un sentiment, care va fi bun de această dată şi cred că împreună cu actualul ministru al Transporturilor se va realiza acest transfer, pentru că am observat că este mai deschis. Mâine (joi - n.r.) voi avea o întâlnire cu dumnealui”, a mai declarat Firea.

Citeşte şi O nouă şosea de 4 benzi va fi construită în Bucureşti

Citeşte şi Audi lansează pe piaţă noul model Q8 - GALERIE FOTO