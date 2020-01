Dacia Duster, a doua cea mai bine vândută maşină din UE în luna august

Dacia Duster şi Dacia Sandero sunt cele mai populare maşini ale producătorului din România, dacă luăm în calcul vânzările la nivel european. Performanţele de vânzări ale celor două modele româneşti au fost excepţionale în luna august, când Duster şi Sandero au fost printre cele mai bine vândute maşini la nivel european.

Dacia Duster s-a poziţionat pe a doua poziţie în topul vânzărilor cu 19.451 de maşini comercializate în Europa (o creştere solidă, de 10,8 faţă de august 2018), potrivit datelor furnizate de JATO Dynamics. Duster a fost depăşit doar de VW Golf, liderul etern al clasamentului vânzărilor în Europa, care s-a vândut în 26.411 exemplare. Vânzările lui Golf au fost, însă, mai mici cu 23,6% faţă de cele din 2018, cei mai mulţi clienţii preferând să aştepte lansarea noului Golf 8.

Pe locul trei în topul vânzărilor s-a clasat VW T-Roc, cu 18,262 de unităţi, urmat îndeaproape de al doilea model Dacia – Sandero, cu 17.764 de unităţi. Un al doilea model VW (Polo) s-a poziţionat al cincilea, cu 16.692 de unităţi.

The #DaciaDuster was Europe’s second top-selling car in August, only behind the #VWGolf. A record position for the Romanian B-SUV! pic.twitter.com/XsWBsyoYwo

