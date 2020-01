S-a lansat site-ul care îţi spune unde găseşti cea mai ieftină motorină / benzină din ţară

Consiliul Concurenţei lansează site-ul „Monitorul Preţurilor pentru Carburanţi” ce va conţine informaţii despre tarifele carburanţilor în marile lanţuri de benzinării din România, scrie Digi24.

Dezvoltarea acestui sistem de monitorizare îi va ajuta pe consumatori, care vor putea alege produsele cu cel mai bun raport preţ-calitate.

Am încercat să vedem cum funcţionează acest site, aşa că am ales un traseu la întâmplare: Bucureşti – Cluj. Am selectat carburantul benzină standard şi am aflat unde pe taseu se află benzinăria care oferă cel mai mic preţ.

La sfârşitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurenţei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicaţiei, contractul având o valoare de 1,42 milioane de lei.

„Dezvoltarea acestui sistem de monitorizare a preţurilor va conduce la transparentizarea pieţei pentru consumatori, permiţându-le să se informeze cu privire la preţurile practicate de principalele reţele de distribuţie a carburanţilor auto, astfel încât aceştia să poată alege produsele cu cel mai bun raport preţ-calitate”, afirma Chiriţoiu.