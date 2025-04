2025: Cât este amenda penală pentru conducere fără permis și ce riști dacă ești prins

Conducerea unui autovehicul fără permis este una dintre cele mai grave infracțiuni rutiere în România. În 2025, legislația penală este foarte clară în privința acestui comportament. Persoanele aflate în această situație nu primesc o simplă amendă, ci sancțiunea este una mult mai aspră. Iată cât este amenda penală pentru conducere fără permis auto și ce riscă cei care sunt prinși.

Conducerea unui autovehicul fără a deține permis auto este infracțiune. Fapta e sancționată de Codul Penal, conform articolului 335, chiar și atunci când cel aflat la volan are permis, dar nu pentru categoria din care face parte respectivul vehicul.

În unele situații, șoferii pot primi amendă penală. Însă, în alte cazuri, vor ajunge direct la închisoare.

2025: Ce riști dacă ești prins fără permis

Dacă persoana nu a avut niciodată carnet de conducere, fapta se pedepsește cu cel puțin un an de închisoare. În acest caz, nu se aplică amendă penală, singura sancțiune prevăzută fiind cea cu detenția.

„Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”, stabilește Art. 335 (1) din Codul Penal.

Instanța de judecată poate decide dacă pedeapsa se execută în regim de detenție sau cu suspendare. De asemenea, poate dispune măsuri complementare, precum interdicția de a dobândi permis auto sau de a conduce un vehicul.

2025: Cât este amenda penală pentru conducere fără permis

Situația este diferită atunci când șoferul are permisul suspendat, retras, anulat sau conduce un vehicul pentru care nu deține categoria corespunzătoare.

În aceste cazuri, Codul Penal prevede fie închisoare de la 6 luni la 3 ani, fie amendă penală.

Instanța decide sancțiunea în funcție de circumstanțele faptei, de comportamentul anterior al persoanei și de gravitatea consecințelor.

Amenda penală este diferită de amenda contravențională. Nu are o valoare fixă și este exprimată în unități-amendă.

„Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile”, stabilește Art. 61 (2) din legea 268/2009.

Instanța poate stabili limite speciale ale sancțiunii între 180 şi 300 de zile-amendă, când legea stabilește o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani. Sau între 120 și 240 de zile de amendă pentru pedepse mai mici de 2 ani de închisoare.

Ce pățești dacă dai mașina unei persoane fără permis

O altă situație pedepsită de lege este încredințarea mașinii unei persoane care nu are dreptul să conducă.

Dacă un proprietar știe că cel căruia îi dă mașina nu are permis, îl are suspendat sau se află sub influența alcoolului, riscă aceeași pedeapsă ca și șoferul.

Mai exact, închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală.

Urmărește Promotor.ro pe Google News