2025: Cât plătești impozit la Dacia Duster 3 Hybrid în funcție de oraș. Unde este gratis?

Tot mai mulți români se orientează spre autovehicule hibrid, Dacia fiind una dintre mărcile care au generat interes major în 2025. Un aspect important este impozitul auto care trebuie plătit pentru aceste motorizări, dar și taxa de poluare, care ar putea fi introdusă de anul viitor. Iată cât plătești impozit, în 2025, pentru o Dacia Duster 3 Hybrid, în funcție de oraș și în ce localitate este gratis?

Anual, valoarea taxelor și impozitelor pentru autovehicule se ajustează în funcție de rata inflației.

Dar, fiecare administrație locală are libertatea de a stabili valoarea impozitului auto pentru fiecare tip de motorizare în parte.

Cât plătești impozit în 2025 pentru o mașină

În prezent, impozitul pe mașina personală se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a motorului.

între 0 cmc și 1.000 cmc: 45 lei;

între 1.001 și 1.400 cmc: 54 – 72 lei, cu o creștere de 9 lei la fiecare 200 cmc;

între 1.601 și 2.000 cmc: 216 – 240 lei, cu o creștere de 24 lei la fiecare 200 cmc;

între 2.001 și 2.600 cmc: 1.012 – 1.196 lei, cu o creștere de 92 lei la fiecare 200 cmc;

între 2.601 și 3.000 cmc: 2.604 – 2.790 lei, cu o creștere de 186 lei la fiecare 200 cmc;

între 3.001 și 4.000 cmc: 5.984 – 7.480 lei, cu o creștere de 374 lei la fiecare 200 cmc.

Totuși, trebuie precizat că aceste praguri sunt orientative. Iar autoritățile locale pot aplica reduceri pentru anumite tipuri de motorizări, sau impozite mai mare pentru altele.

2025: Cât plătești impozit pentru o Dacia Duster 3 Hybrid în funcție de oraș

Vehiculele cu motoare mai puțin poluante plătesc, în general, un impozit mai mic.

De exemplu, pentru o Dacia Duster 3 Hybrid, cu motor de 1.6 litri, impozitul poate fi chiar zero. Dar, sunt orașe unde valoarea acestuia este similară cu cea a mașinilor cu motorizare clasică.

De exemplu, am realizat o listă cu impozitele percepute de diverse primării, conform portalurilor www.impozitauto.ro și www.calculator-impozit-auto.ro pentru acest model.

Cât plătești impozit pentru o Dacia Duster 3 Hybrid în funcție de oraș:

București (toate sectoarele) – 4 lei/an;

Cluj-Napoca – 4 lei/an;

Constanța – 56 lei/an

Craiova – 40 lei/an;

Timișoara – 0 lei.

Așadar, pentru o Dacia Duster 3 Hybrid, poți plăti un impozit auto chiar și de peste 50 de lei anual. Dar, foarte important, în perspectiva introducerii unei noi taxe auto de poluare, pentru aceste motoare mai puțin poluante suma ce trebuie achitată ar urma să fie mult mai mică.

Taxă auto pentru mașinile vechi

Un proiect de taxare a mașinilor vechi, care poluează, ar putea fi introdus de anul viitor în România.

Conform directorului Automobile Dacia, fiecare proprietar de mașină ar trebui să plătească, anual, un impozit auto în funcție de noxele emise.

„O mașină veche de 20 de ani, în normă de poluare EURO 2, va avea de plătit undeva între 350 și 400 de euro. Nu e definit 100%, am vorbit de achiziție. Nu numai că achiziționăm o mașină veche care poluează, dar vrem s-o ținem. După ce că ea are 15-20 de ani, vrem s-o mai ținem 10 ani. Noi nu vrem să interzicem lucrul ăsta actualmente, iau exemplu similar de 15 ani, pe care o deținem și la care urmează să plătim impozitul local de data asta. Astăzi suma e undeva la 160-170 de lei pe an. De mâine am dori să se ia în calcul norma de poluare, iar în funcție de asta, dacă automobilul e EURO 2 sau EURO 3, vorbim probabil de 1.800 – 1.900 de lei pe an”, a declarat pentru Știrile ProTv directorul general automobile Dacia, Mihai Bordeanu.

Și pentru mașinile noi se vor aplica taxe de poluare, însă cuantumul acestora ar urma să pornească de la 30-50 de lei pe an. Deci, considerabil mai mic decât în cazul vehiculelor vechi.

