2025: Cine poate conduce aceeași mașină? Drepturi, obligații și amenzi pentru șoferi și proprietari

Sunt destul de frecvente situațiile în care autovehiculul condus de o persoană este împrumutat de la altcineva. Dar, în cazul în care cel aflat la volan încalcă legea, proprietarul mașinii plătește amenda rutieră? Și, conform noului Cod Rutier 2025, câte persoane au dreptul să conducă aceeași mașină?

Proprietarii care obișnuiesc să lase la volanul mașinii alte persoane trebuie să fie atenți cui împrumută autovehiculul.

Pentru că noul Cod Rutier 2025 stabilește că dacă șoferul încalcă anumite reguli rutiere, proprietarul mașinii este și el tras la răspundere.

2025: Câte persoane au dreptul să conducă aceeași mașină?

Legea rutieră nu stabilește câte persoane au dreptul să conducă aceeași mașină. Așadar, un autovehicul poate fi condus de oricâte persoane, cu o singură condiție: să dețină permis de conducere pentru categoria din care face parte respectivul autoturism.

În cazul în care se stabilește că persoana aflată la volan nu are permis de conducere valabil, proprietarul va fi tras la răspundere penal.

Pentru că legea interzice încredințarea mașinii unei persoane care nu are permis auto. De asemenea, proprietarul nu are voie să împrumute vehiculul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau drogurilor.

În oricare dintre aceste situații, proprietarul riscă până la 3 ani de închisoare.

Amenzile sunt plătite de proprietar?

Șoferul care a împrumutat mașina de la o altă persoană este unic răspunzător în majoritatea situațiilor de încălcare a legii.

De exemplu, amenda de circulație va fi emisă pe numele șoferului atunci când:

se încalcă limita de viteză;

nu sunt respectate semnalele polițistului;

vehiculul a trecut pe roșu;

a fost făcută o depășire neregulamentară, etc.

De asemenea, cel aflat la volanul mașinii este amendat în cazul în care mașina are ITP expirat. Chiar dacă Inspecția Tehnică Periodică e în responsabilitatea proprietarului, conducătorul auto răspunde contravențional dacă circulă cu un vehicul fără ITP.

În situația în care un vehicul e înregistrat în trafic că a încălcat normele rutiere, Poliția va trimite o notificate la adresa proprietarului. Acesta are obligația de a răspunde autorităților cine s-a aflat la volanul mașinii când a fost constatată abaterea. Ceea ce înseamnă că trebuie să transmită datele complete de identificare a șoferului:

nume și prenume;

CNP;

adresa de domiciliu.

Odată ce a fost stabilită identitatea persoanei aflate la volan, pe numele acesteia va fi emisă sancțiunea rutieră.

În schimb, proprietarul mașinii este amendat în cazul în care mașina e descoperită în trafic:

fără rovinietă valabilă;

fără asigurare auto obligatorie.

Aceste reguli se aplică și în cazul în care mașina este închiriată. De aceea, trebuie să verificați cu atenție toate documentele mașinii, dacă aceasta nu vă aparține, înainte de a porni cu ea la drum.

