Alcoolemia permisă la volan în 2025: sancțiuni și limite legale

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului este sancționată sever în România. În continuare, Poliția Rutieră are toleranță zero față de șoferii băuți sau drogați. Iar modificările aduse legii circulației anul trecut prevăd pedepse mai mari pentru cei care urcă băuți la volan. Iată care este alcoolemia permisă în 2025, sancțiunile și limitele legale.

Chiar și o cantitate mică de alcool poate duce la suspendarea permisului auto.

În cazurile grave, șoferii băuți pot ajunge la închisoare și o lungă perioadă nu vor mai avea dreptul să conducă.

Alcoolemia permisă la volan în 2025

Legislația rutieră actualizată stabilește că orice valoare de alcool detectată în aerul expirat atrage sancțiuni.

Conform Ordonanței de Urgență 195/2002, limitele sunt următoarele:

0.01 – 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat – fapta este considerată contravenție;

peste 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat – fapta e considerată infracțiune.

În situația în care fapta se încadrează la contravenție, polițistul poate aplica o amendă care poate depăși 4.000 de lei. Iar ca măsură suplimentară, permisul va fi suspendat pentru 90 de zile.

Dacă alcoolemia în aerul expirat depășește 0.40 mg/l, șoferul va fi dus pentru recoltarea probelor biologice.

Dacă în sânge se constată o alcoolemie mai mare de 0.80 g/l, fapta devine infracțiune, conform art. 336 din Codul Penal.

Se poate solicita repetarea testului

Noua lege de combatere a alcoolului la volan stabilește că în situațiile în care, în urma testării cu etilotestul, aparatul indică o alcoolemie între 0.1 și 0.10, șoferul poate solicita repetarea testului.

În această situație, trebuie să aștepte 15 minute, după care să sufle din nou în alcooltest. Concentrația alcoolică rezultată în urma celei de-a doua testări va fi cea oficială. Dacă este zero, atunci scapă de amendă.

Însă, dacă după cea de-a doua testare, aparatul indică în continuare prezența alcoolului, între 0.10 mg/l și 0.40 mg/l, conducătorul auto are două opțiuni. Fie va accepta sancțiunea contravențională, fie poate solicita efectuarea unei analize de sânge.

Dacă alcoolemia este mai mică de 0.10 mg/l, nu se poate solicita efectuarea unor analize de sânge.

Închisoare și permis suspendat timp de 10 ani pentru alcool la volan

În cazul șoferilor care au condus băuți sau drogați, instanțele de judecată pot impune pedeapsa cu închisoarea.

„Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”, stabilește ART 336 din Codul Penal.

De asemenea, se poate interzice acestora să mai urce la volan o lungă perioadă.

„Pedeapsa complementară a interzicerii […] pe o perioadă de la 1 la 10 ani, în cazul interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță” stabilește Art. 66 (1-i) din Codul Penal.

Șoferii al căror permis a for reținut pentru conducere sub influența alcoolului îl pot redobândi doar la finalul perioadei de suspendare. Astfel, nu există posibilitatea de a obține o reducere a perioadei de suspendare a carnetului atunci când e vorba de consumul de alcool.

În schimb, în cazul șoferilor care au comis o infracțiune, perioada de suspendare este nedeterminată.

Legea stabilește că permisul celor care au dreptul de a conduce suspendat pentru alcool sau droguri nu poate fi redobândit decât la finalizarea cercetării penale sau după executarea pedepsei.

