Autostrada de centură a Capitalei: Se deschide traficul pe lotul sudic. Oficial: „E o chestiune de zile!”

Lucrările la Autostrada de centură a Capitalei avansează, iar lotul sudic urmează să fie deschis în curând circulației. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au verificat șantierul și spun că „e o chestiune de zile” până va fi dat în circulație.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a fost în inspecție pe Autostrada de centură a Capitalei.

Oficialul a analizat cum avansează lucrările pe lotul sudic și a postat apoi pe Facebook detaliile șantierului.

Autostrada de centură a Capitalei: Se deschide traficul pe lotul sudic

au început lucrările de înlocuire a celor 2 stâlpi de înaltă tensiune care aparțin de Transelectrica;

noaptea trecută a fost finalizată montarea celor 5 portaluri pe A1, calea 2, sensul de mers Pitești-București.

Sunt in curs pregătirile pentru continuarea montării Portalurilor de semnalizare pe A1.

Pentru a permite montarea semnalizărilor, pe calea 1 de circulație (sens București-Pitești), vor fi instituite restricții de circulație în perioada 24-26 iunie. Restricțiile vor fi impuse în intervalul 23:00 – 04:00.

„A fost emisă notificarea din partea constructorului către CNAIR in vederea convocării Comisiei pentru Recepția la Terminarea Lucrărilor care va avea loc in 26-29 iunie. În funcție de rezultatul recepției și de momentul in care se finalizează montarea celor 2 stâlpi de înaltă tensiune, pe data de 30 iunie poate fi darea în trafic a acestui lot de autostradă. […] Este o chestiune de câteva zile până vom circula pe partea sudică a Autostrăzii de centură a Capitalei”, a scris pe Facebook secretarul de stat.

Așadar, de la 1 iulie, șoferii ar trebui să poată circula pe cei 18 noi kilometri de autostradă, între DN6 și Autostrada București-Pitești.

Ceea ce înseamnă că, din această vară, se va putea circula pe drum expres și autostradă de la Craiova la Constanța. Sau numai pe autostradă din Curtea de Argeș până la malul mării.

Lotul 3 al A0 Sud cuprinde 15,4 km din Centura de Sud și 2,5 km din Centura de Nord, despărțite de autostrada A1 spre Pitești, cu un pasaj peste autostrada A1 în zona Ciorogârla.

Tronsonul din Autostrada Bucureștiului include

4 poduri;

6 pasaje;

9 pasaje pe autostradă;

46 de podețe;

două parcări de scurtă durată;

două zone de servicii.

