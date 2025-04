BMW confirmă că viitorul i3 electric va avea și o versiune Touring

Vești bune pentru pasionații de modele break. BMW confirmă faptul că viitorul i3 va fi disponibil și în format Touring.

BMW nu renunță la modele de familie nici în era electricelor. potrivit Carscoops, producătorul german a confirmat că odată cu lansarea noii generații Seria 3, care va avea și versiuni electrice, nu va renunța la formatul de caroserie Touring.

Producătorul german pregătește lansarea următoarei generații Seria 3, care va fi construită pe platforma Neue Klasse, alături de viitoarea generație a SUV-ului electric iX3.

Este clar că viitorul sedan electric de la BMW va purta sigla i3, însă nu va avea nimic cu originalul i3, care era o mică mașină de oraș. De această dată, i3 va fi un rival pentru Tesla Model 3 și are toate șansele să devină cel mai important model cu zero emisii pentru producătorul auto german.

BMW confirmă că viitoarea sa mașină electrică va fi disponibilă și în format break

BMW va aduce pe piață mai întâi noua generație iX3, însă, la scurt timp după va debuta viitorul i3 sedan. Dar, spre deosebire de alte modele concurente, i3 nu va fi vândut doar ca sedan, ci și sub formă de break.

Într-un interviu recent, șeful de design al BMW Group, Adrian van Hooydonk, a subliniat că succesul surprinzător al modelelor M3 Touring și M5 Touring dovedește că încă mai există dorință pentru acest tip de modele.

Noul BMW i3 este așteptat să fie lansat sub forma unei versiuni de bază, cu tracțiune spate și aproximativ 300 de cai putere. Versiunile cu tracțiune integrală vor fi lansate ulterior. BMW intenționează, de asemenea, să lanseze o versiune electrică a lui M3, prezentată în avanpremieră la începutul acestui an sub forma conceptului Vision Driving Experience, care va dispune de patru motoare electrice, pentru performanțe net superioare modelelor standard.

Urmărește Promotor.ro pe Google News