Cât te costă o Dacia Logan timp de un an? RCA, revizii și carburant

Dacia Logan rămâne una dintre cele mai populare mașini în România. Cât te costă, timp de un an, să conduci și să întreții un Logan?

Logan este unul dintre cele mai vândute automobile noi pe piața din România. Potrivit celor mai recente date, doar SUV-ul Duster este mai popular pe piața din țara noastră decât sedanul de clasă subcompactă. Până în luna iunie a acestui an, Logan are o cotă de piață de 5% în România, pe piața mașinilor noi, urmat îndeaproape de Sandero, cu 4%.

În 2025, prețul unei Dacia Logan pornește de la 14.250, fără alte reduceri aplicate, fiind una dintre cele mai ieftine mașini noi pe care le poți cumpăra. Dar cât costă o astfel de mașină anual? Am făcut o serie de calcule pentru a vedea cât te costă să conduci și să întreții o Dacia Logan în 2025, incluzând carburantul, asigurarea RCA reviziile și alte consumabile.

Cât costă combustibilul pentru un an?

Dacă ne uităm în fișa tehnică a noii Dacia Logan, în configurație de bază, cu motorizarea de 1.0 litri și 90 CP, vom vedea un consum mixt de 5,2 litri/100 km. Să spunem că parcurgi 20.000 km anual, atunci vei consuma aproximativ 1.400 de litri de carburant anul. Raportat la prețurile actuale ale benzinei standard, vei plăti, doar pentru carburantul folosit anul, aproximativ 7.300 de lei.

Dacă vrei să faci salvezi niște bani, poți alege un Logan cu motorizarea pe GPL, care folosește același propulsor de un litru, însă are montată din fabrică instalație GPL. Prețul este identic, iar dacă știi că vei parcurge mulți kilometri la bordul mașinii, aceasta ar fi alegerea noastră. Cu un consum mediu declarat de 6,5 litri, doar că aici vorbim despre GPL, care are un preț mediu de 3,5 lei per litru, atunci, pentru aceeași distanță, vei plăti circa 4.500 de lei.

Cât costă RCA-ul unei Dacia Logan?

Drept punct de referință, am luat un adult în vârstă de 35 de ani. Prima de asigurare de referință va fi de 2.065 de lei, în București și Ilfov, însă în restul județelor, unde prețurile sunt mai mici, prima de asigurare are o cotă de referință de circa 1.200 de lei. Vorbim despre tarife de referință, care pot fi influențate de scorul bonus-malus al șoferului. De asemenea, eliminarea plafonării RCA a dus la schimbări în piață. În timp ce unii asiguratori cresc prețurile, alții le micșorează, de aceea este important să căutăm ofertele potrivite pentru noi.

Cât costă o revizie de rutină?

Pentru această operațiune am luat în calcul clasicul schimb de ulei și filtre. Astfel, pentru cinci litri de ulei de origine vei plăti circa 470 de lei, în timp ce pentru filtrele de ulei, aer și cabină vei mai plăti încă circa 240. Acestea sunt prețuri practicate în retail, la unul dintre cele mai populare magazine de piese auto din România. La cei 710 lei, atât cât costă piesele, se adaugă manopera aferentă. Astfel, pentru o revizie de rutină vei plăti circa 900 de lei. Dacă alegi un alt producător de ulei în locul uleiului de origine Renault, atunci este foarte posibil să reduci prețul reviziei cu circa 200 de lei.

Pentru că la începutul articolului am menționat un rulaj anual de 20.000 de kilometri, vom contabiliza două revizii, efectuate la intervale de 10.000 de kilometri. Acestea fiind datele, la finalul unui an și după 20.000 km parcurși cu o Dacia Logan, vei fi plătit aproximativ 1500 – 1800 de lei doar pe reviziile de rutină. Nu uita, versiunile cu motorizarea GPL au nevoie de mentenanță periodică a instalației GPL. Și aici se vor adăuga alte câteva sute de lei, în funcție de situație.

Care este marele total pentru Dacia Logan?

După ce am cules toate aceste date, este timpul pentru calculul final. Vom lua cele mai mari cifre, pentru o situația de tip „worst case scenario”. Astfel, după un an de zile și aproximativ 20.000 km, o Dacia Logan, cu motorizarea pe benzină și transmisie manuală, te va costa aproximativ 11.100 de lei sau circa 2.000 de euro. În această ecuație nu am luat în calcul un eventual leasing lunar sau o eventuală poliță CASCO.

