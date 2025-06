Cotă de piață record pentru mașinile chinezești, în Europa. Vânzările au crescut cu peste 80%

Cota de piață a mașinilor chinezești a crescut exponențial în Europa. Care sunt cele mai importante nume?

Brandurile auto chinezești câștigă din ce în ce mai multă popularitate în Europa. În luna mai a acestui an, vânzările de automobile de la branduri chinezești au crescut cu până la 85%, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Producătorii auto din China nu doar că au pătruns pe piața auto din Europa, dar se bucură și de cifre de vânzări în creștere. Potrivit datelor furnizate de Data Force, în luna mai a acestui an s-au înregistrat vânzări mult mai mari de modele chinezești. Vânzările acestora au crescut cu 85%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

În luna mai a acestui an, brandurile auto chinezești au înregistrat un total de peste 60.000 de mașini vândute. Vedem un total în creștere cu 85% față de aceeași perioadă din 2024. Grație acestei creșteri a vânzărilor, cota de piață a mărcilor chinezești a urcat la 5,4%. Pentru mai mult context, în luna mai a anului trecut, cota de piața a acestora se ridica la 3%, iar în luna aprilie a anului curent, producătorii chinezi prezenți în Europa aveau o cotă totală de piață de 4,6%.

Producătorii chinezi încep să vândă tot mai multe mașini în Europa

Conform Automotive News Europe, BYD a fost producătorul auto chinez care a înregistrat cea mai mare creștere dintre toți. BYD a reușit să vândă 13.580 de automobile pe parcursul lunii trecute, cu 10.000 mai multe exemplare decât a reușit în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare creștere procentuală dintre toți producătorii chinezi a fost înregistrată de către Chery. Cu o creștere de 900% de la an la an, producătorul auto a vândut cu peste 7.900 de unități mai mult decât anul trecut.

Și MG a înregistrat o creștere notabilă în luna mai a acestui an. A reușit să vândă circa 26.800 de automobile în întreaga Europă pe parcursul lunii mai a acestui an. Acest lucru se traduce într-o creștere cu 27% de la an la an. De altfel, MG rămâne cel mai popular producător auto chinez în Europa, cu peste 126.000 de unități vândute în perioada ianuarie – mai 2025.

