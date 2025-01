Dacia Bigster are prețuri oficiale în România. Echiparea de bază costă 23.000 de euro

Cel mai nou și mai mare SUV de la Dacia a primit lista oficială de prețuri pentru România. Bigster este mai mare, mai puternic, dar și mai scump decât Duster, fratele său mai mic.

Prezentat în premieră mondială în octombrie 2024, la Salonul Auto de la Paris, modelul Dacia Bigster poate fi comandat în România începând cu data de 9 ianuarie 2025. Cel mai mare SUV al producătorului de la Mioveni păstrează toate atributele pe care le-am văzut odată cu noua generație Duster, dar propune un pachet mai mare, mai spațios și, în unele cazuri, mai puternic decât fratele său mai mic.

Primul SUV de segment C de la Dacia mizează în continuare pe practicalitate, însă aduce, în premieră, echipamente pe care nu le-am mai văzut până acum pe nicio altă mașină de la Dacia, precum scaune electrice sau o trapă panoramică de mari dimensiuni.

Patru niveluri de echipare – Cea mai accesibilă Dacia Bigster pornește de la 23.000 de euro

Dacia Bigster este disponibilă în patru nivele de echipare: Essential, Expression, completate, la vârf, de două versiuni la preț echivalent: Bigster Extreme, destinat amatorilor de outdoor (care dispune de plafon panoramic cu deschidere electrică, bare de pavilion modulare, sistem Hill descent control si covorașe de cauciuc în echiparea de serie), și Bigster Journey, pentru clienții interesați de confort și de călătoriile lungi, cu caroseria în două nuanțe (pavilion de culoare neagră), hayon cu acționare electrică și scaun șofer cu reglaje electrice ca echipamente de serie. Totodată, Bigster inaugurează în gama Dacia noua nuanță de caroserie Indigo Blue, specifică acestui model, cel puțin pentru moment.

În echiparea de bază, Bigster are un preț de pornire de 23.000 de euro, în timp ce nivelul de echipare de top, Journey, cu motorizarea Hybrid 155, are un preț de listă de 29.500 de euro, la care se poate adăuga o nuanță opțională de caroserie, ce are prețuri cuprinse între 500 și 700 de euro. Astfel, un Bigster complet echipat poate atinge sau chiar depăși ușor suma de 30.000 de euro.

Ce motorizări sunt disponibile pe noua Dacia Bigster?

Bigster inaugurează noi motorizări în gama Dacia, toate electrificate. Disponibil pentru prima oară în gama Dacia la acest nivel de putere, motorul TCe 140 combină un motor pe benzină cu 3 cilindri de 1,2 l turbo de nouă generație cu un sistem mild hybrid de 48V, care optimizează răspunsul la accelerație și emisiile de CO2.

Dacia Bigster este primul model din cadrul Renault Group care beneficiază de noua motorizare Hybrid 155 cuplată cu o cutie de viteze automată, disponibilă de la nivelul de echipare Expression. Pentru pasionații de ieșiri în natură sau aventuri pe drumuri neasfaltate, Bigster TCe 130 4×4 este versiunea către care ar trebui să se uite. Lansată deja pe noua generație a modelului Duster, motorizarea TCE 130 4×4 este disponibilă pe Bigster începând cu nivelul de echipare Expression, fiind cuplată exclusiv cu o transmisie manuală cu 6 trepte.

Ulterior, Bigster va fi disponibil și cu noul motor ECO-G 140, o premieră în gama Dacia, deoarece este o motorizare mild-hybrid ce poate funcționa și cu GPL.

Noul Bigster este disponibil pentru configurare pe site-ul oficial Dacia, iar primele exemplare vor fi livrate către clienți în primăvara acestui an.

