Dacia Duster care a strâns 1 mil. de vizualizări. SUV-ul modificat a devenit viral pe Instagram

Un reel postat de contul de Instagram maltedrivescars a captat atenția pasionaților de automobile, prezentând o Dacia Duster modificată care a strâns un milion de vizualizări în doar câteva zile. Această versiune spectaculoasă a SUV-ului românesc este rezultatul unui pachet de tuning agresiv denumit REDUST, creat de compania germană Carpoint GmbH.

Dacia Duster a primit un makeover impresionant datorită unor modificări care îi conferă un aspect robust și agresiv. Ornamentele exterioare sunt acum finisate în negru lucios, iar aripile au fost lățite semnificativ, contribuind la un design wide-body.

Pragurile laterale adăugate oferă un plus de masivitate, în timp ce priza de aer falsă de pe capotă îmbunătățește estetica frontală. În partea din spate, un eleron extins adaugă o notă sportivă, iar întregul pachet este completat de jante din aliaj de 20 de inchi, care subliniază caracterul dinamic al SUV-ului.

Dacia Duster REDUST: Prea mult tuning sau transformare reușită?

Habitaclul a fost și el îmbunătățit pentru a se potrivi cu exteriorul spectaculos. Centurile de siguranță portocalii, perfect asortate cu colantul caroseriei, adaugă un detaliu contrastant.

Scaunele retapițate cu piele și accente portocalii sporesc senzația de exclusivitate, iar iluminarea ambientală contribuie la o atmosferă elegantă și modernă în interior.

Există utilizatori care apreciază aspectul mașinii, interiorul și schimbările aduse, cu toate acestea unii comentatori au îndoieli privind performanța. Mulți au întrebat despre motorizare, exprimând scepticism legat de puterea vehiculului.

O parte dintre utilizatori consideră că tuningul nu schimbă esența SUV-ului („Still Dacia”, „Still cheap plastic but now colored orange”).

View this post on Instagram A post shared by Malte Wohlfahrt (@maltedrivescars)

Urmărește Promotor.ro pe Google News