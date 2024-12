Este oficial! Posesorii de mașini fără loc de parcare din Sectorul 4 vor plăti o suprataxă de 540 de lei

Autoritățile locale ale Sectorului 4, din București, au stabilit ca cei care dețin mașini care nu dețin un loc de parcare pentru acestea să plătească o suprataxă de 540 de lei. Decizia se va aplica din 1 ianuarie 2025 și este obligatorie pentru toți locuitorii din Sector.

Consiliul Local al Sectorului 4, din București, a adoptat introducerea unei taxe speciale pentru cei care au mașină, dar nu au loc de parcare.

Toți aceștia vor fi obligați să plătească, de anul viitor, 540 de lei.

Posesorii de mașini fără loc de parcare vor plăti o suprataxă de 540 de lei

Noua taxă se aplică atât celor care au domiciliul în Sectorul 4, cât și celor care au rezidență temporară, și au în proprietate unul sau mai multe vehicule.

Pentru fiecare dintre mașinile pe care le dețin și nu au loc de parcare propriu sau închiriat, vor plăti o taxă de 540 de lei pe an.

„Taxa se aplică din data de 01.01.2025 pe o perioadă de 10 ani, tuturor persoanelor fizice sau juridice care au în proprietate sau în folosință un autovehicul aflat în evidențele Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și care nu dețin în proprietate sau în folosință un spațiu având destinația de parcaj și prevăzut ca atare în documentațiile de urbanism, pentru fiecare autovehicul în parte”, se specifică în proiectul de hotărâre adoptat de Primăria Sectorului 4.

Suprataxa ar reprezenta, de fapt, o reducere a abonamentului de parcare

Autoritățile locale susțin că această suprataxă reprezintă, de fapt, o reducere a tarifului de parcare anual, plătit în prezent de cei din Sectorul 4.

„Facilitatea constă în faptul că, spre deosebire de regulamentul actual, care prevede o taxă de 720 de lei pe an, 60 de lei pe lună, pentru a utiliza zona parcărilor publice, această facilitate, la un cost mai mic de 45 de lei pe lună, respectiv 540 de lei pe an, le permite utilizatorilor să folosească parcările oriunde pe raza sectorului 4. Practic, noi ce am făcut este să înglobăm acest concept la nivelul sectorului și să aplicăm o reducere semnificativă”, a declarat Andrei George Trocan, viceprimarul Sectorului 4, pentru știrileprotv.ro.

Numai că, actualul abonament anual de parcare este opțional, în timp ce noua taxă se aplică obligatoriu.

Conform sursei citate, în prezent sunt peste 182.000 de autoturisme înregistrate în Sectorul 4 din București. Dar Primăria nu deține decât 67.000 de locuri de parcare. Ceea ce înseamnă că taxa pentru lipsa unui loc de parcare ar urma să fie plătită pentru aproximativ 115.000 de autovehicule.

Asta ar putea aduce la bugetul local peste 62 de milioane de lei.

Urmărește Promotor.ro pe Google News