Foto spion cu noua generație Renault Clio. Va exista și o versiune pur electrică

Renault pregătește lansarea noii generații Clio. Prototipurile au fost surprinse în teste, iar următorul model va putea fi cumpărat și sub formă pur electrică.

Actuala generație Renault Clio urmează să primească un succesor în 2026. Viitoarea iterație a hatchback-ului de clasă mică nu doar că va trece printr-o transformare vizuală, dar, pentru prima dată, va oferi clienților o versiune pur electrică.

În cazul în care Renault 5 E-Tech nu este pe placul tău, producătorul francez pregătește lansarea unui nou model electric. Este vorba despre noua generație Clio, care, pe lângă motorizările termice și hibride, va putea fi cumpărată și în format pur electric.

Fotografii spion au fost publicate de Carscoops, astfel că putem să ne facem o idee despre cum va arăta noul model al producătorului francez. Mașinile încă se află sub camuflaj gros, însă putem vedea că, spre deosebire de actuala generație, noul model are o față complet nouă.

Noul Renault Clio va fi lansat în 2026

La fel ca până acum, noua generație Clio păstrează mânerele integrate în partea superioară a ușilor spate, creând impresia că mașina are doar două uși. Sub noua caroserie, Renault va continua să ofere pentru Clio o gamă de motorizări full-hybrid și plug-in hybrid, însă, pentru prima dată în istoria popularului model, va exista și posibilitatea de a-l cumpăra sub formă electrică.

Tehnologia electrică disponibilă pe noul Renault 5 E-Tech va fi integrată într-un pachet cu design tradițional, pentru clienții care nu vor să iasă în evidență. Astfel, toate mașinile vor folosi un singur motor electric, montat pe puntea față, cu puteri de 95 CP, 120 CP sau 150 CP, pentru versiunea de top. La fel ca în cazul lui Renault 5, două pachete de baterii vor fi disponibile – 40 sau 52 kWh, cel din urmă fiind rezervat motorizărilor de top.

De asemenea, lansarea noii generații Clio pavează drumul pentru viitoarea Dacia Sandero. Știm deja că aceasta va fi lansată în 2027, la un an distanță de Clio, dar și că va exista și o versiune complet electrică, la fel ca în cazul noului Clio.

FOTO SPION:

