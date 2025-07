Permisul auto, suspendat dacă nu plătești amenzile. Sancțiunile rutiere nu se vor mai plăti la jumătate din minim

Guvernul României ar putea adopta o serie de măsuri împotriva șoferilor care au amenzi neplătite. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attlila, a anunțat că Executivul va propune ca permisul auto să fie suspendat dacă o amendă nu e plătită la timp. În plus, sancțiunile contravenționale nu vor mai putea fi plătite la jumătate din minimul amenzii.

Șoferii care au fost amendați contravențional ar putea rămâne automat fără permisul de conducere.

Dacă în termenul legal nu achită amenda, dreptul de a conduce ar urma să fie suspendat automat, anunță ministrul Dezvoltării.

Permisul auto, suspendat dacă nu plătești amenzile

„Vom propune ca suspendarea permisului de conducere să aibă loc în cazul in care amenzile contravenționale de circulație nu sunt achitate în 90 de zile de la comunicare. Vom propune ca restituirea permisului de conducere suspendat să aibă loc sub condiția dovedirii achitării tuturor debitelor pe care le are cetățeanul posesor de acest permis. Dacă e un debit scadent care nu e achitat permisul de conducere nu se restituie până la achitarea acestui debit”, a declarat vineri ministrul.

Așadar, șoferii care nu plătesc amenda rutieră în 3 luni de la data comunicării, vor rămâne fără permis.

Iar conducătorii auto care au avut permisul suspendat, nu-l pot redobândi decât dacă achită și sancțiunea contravențională.

Sancțiunile rutiere nu se vor mai plăti la jumătate din minimul amenzii

Ministrul Dezvoltării a anunțat, de asemenea, că sancțiunile contravenționale nu vor mai putea fi plătite la jumătate din minimul amenzii. Ci, vor putea achita jumătate din amenda totală primită.

„O propunere venită din partea autorităților locale este aceea de a modifica cuantumul ce poate fi achitat în primele 15 zile de la aplicarea amenzii, și anume acela de a fi jumătate din cuantumul amenzii aplicate, nu jumătate din minimul amenzii posibile și vom propune această măsură”, a declarat Cseke Attlila.

În plus, persoanele care au datorii la bugetul local sau de stat, nu vor mai putea cumpăra sau vinde mașini.

„Cumpărătorul va putea achiziționa un autoturism și îl va putea înscrie pe numele lui atunci când are datoriile plătite. Astăzi, conform legii, doar vânzătorul este obligat să aducă certificat de atestare fiscala. Cumpărătorul, care în această tranzacție dispune și de fonduri, nu are aceasta obligație”, a mai spus ministrul.

Așadar, la actele necesare de vânzare-cumpărare a unui vehicul ar putea fi adăugat și certificatul fiscal al cumpărătorului. Iar radierea din circulație, de asemenea, se va putea face doar dacă toate datoriile la stat sunt plătite.

