Kia EV4 debutează oficial. Noul model electric compact promite autonomii de peste 600 km

Noul model electric al producătorului coreean a debutat oficial cu ocazia Kia EV Day. Noul EV4 poate parcurge peste 600 km cu o singură încărcare.

Cel mai nou membru al gamei de electrice de la Kia a debutat oficial în cadrul evenimentului Kia EV Day. Primele imagini cu mașina au fost dezvăluite săptămâna trecută, însă acum producătorul a publicat informații complete de despre noul său model electric compact ce va concura cu Volkswagen ID.3.

Noua Kia EV4 va fi disponibilă în două forme de caroserie – sedan și hatchback – adresându-se unei plaje mai mari de posibili clienți. Lansat pentru a concura în segmentul compact și prezentat atât în ​​stiluri de caroserie sedan, cât și hatchback, Kia spune că EV4 „reprezintă o abordare nouă a esteticii tradiționale a sectorului”.

Atât sedanul, cât și hatchback-ul, vor fi disponibile în două versiuni, cel puțin pentru început. Clienții vor putea alege între două capacități pentru acumulatorul de înaltă tensiune – 58,3 kWh sau 81,4 kWh – însă motorul rămâne același, indiferent de versiunea selectată. Toate mașinile folosesc o unitate montată pe puntea față, care dezvoltă 204 CP.

Kia spune că EV4 poate parcurge până la 630 km cu o singură încărcare

În funcție de capacitatea bateriei, mașina poate sprinta de la 0 la 100 km/h în 7,4 sau 7,7 secunde, iar viteza maximă este aceeași pentru toate versiunile, indiferent de forma caroseriei – 170 km/h.

Cu un coeficient aerodinamic de doar 0,23, Kia spune că EV4 poate parcurge până la 630 km cu o singură încărcare. De asemenea, acumulatorul versiunii long range se poate încărca de la 10 la 80% în 31 de minute. În plus, EV4 are și capabilități vehicle to load, astfel că poate alimenta diferite aparate cu ajutorul adaptorului special.

Sedanul EV4 va fi produs la uzina Kia Autoland Gwangmyeong EVO din Coreea, în timp ce hatchback-ul va fi produs doar în Slovacia, vizând în primul rând vânzările în Europa. Producția va începe la jumătatea lunii martie pentru modelul sedan coreean și în a doua jumătate a anului pentru hatchback-ul EV4, exclusiv în Europa. Producția pentru America de Nord și alte regiuni este planificată pentru o dată ulterioară în decursul acestui an.

Kia EV4 este programată să ajungă la vânzare pe piața coreeană din martie, cu o lansare europeană în a doua jumătate a anului.

