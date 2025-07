Mercedes-Benz CLA Shooting Brake debutează oficial. Este primul model break complet electric al mărcii – GALERIE FOTO

Mercedes-Benz a prezentat primul model break, complet electric, din istoria sa. CLA Shooting Brake este alternativa la SUV-uri.

La doar câteva săptămâni după premiera noului CLA, Mercedes-Benz prezintă al doilea model al acestei familii de vehicule complet noi. Noul CLA Shooting Brake este primul Mercedes-Benz electric disponibil în versiunea break.

Noul CLA Shooting Brake este identic cu CLA electric până la montantul B. De acolo încep diferențele, cea mai mare fiind, bineînțeles, forma caroseriei. În bună tradiției a numelui CLA, avem de-a face cu un shooting brake. Este vorba despre un break cu o formă mai dinamică, ci nu neapărat una care să maximizeze spațiul pentru bagaje. Noul CLA Shooting Brake este cu 35 de milimetri mai lung (4.723 de milimetri) și cu 27 de milimetri mai înalt (1.469 de milimetri) decât modelul anterior. Ampatamentul a crescut cu 61 de milimetri, ajungând la 2.790 de milimetri.

Pasagerii spate se vor bucura de mai mult spațiu pentru cap (+26 mm), în timp ce capacitatea de încărcare variază între 455 și 1.290 de litri, în funcție dacă rabatezi sau nu bancheta spate. La acest volum se adaugă încă 101 litri, disponibili sub capota frontală. Din moment ce noul CLA electric nu are un motor termic, Mercedes-Benz a putut profita de spațiul liber de sub capotă.

Plafon panoramic unic în segment

Linia plafonului modelului CLA Shooting Brake se întinde mai mult către spate, cu o coborâre mai lină. Acoperișul panoramic din sticlă, dintr-o singură bucată, se extinde de la rama parbrizului până la partea din spate.

Plafonul panoramic de mari dimensiuni stabilește un nou standard în segment. Pentru a proteja împotriva radiațiilor solare, acesta este alcătuit din sticlă securizată laminată termoizolantă, cu un strat interior care reflectă razele infraroșu și are o emisivitate scăzută. Acest lucru reduce încălzirea interiorului vehiculului pe timp de vară. Iarna, stratul LowE reduce pierderile de căldură prin reflectarea căldurii din interior înapoi în cameră. Cu o grosime de 200 de nanometri, este mai subțire decât un fir de păr uman, care are un diametru de aproximativ 50.000 de nanometri.

Noul plafon panoramic este disponibil opțional cu o nouă funcție. Aceasta poate altera transparența sticlei poate și poate fi modificată în 10 până la 20 de milisecunde. Starea opacă nu numai că protejează împotriva privirilor curioși din exterior, dar oferă și o protecție îmbunătățită împotriva razelor solare. De asemenea, plafonul este iluminat, grație a 158 de stele integrate în suprafața sticlei.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake poate parcurge peste 700 km cu o singură încărcare

La fel ca CLA-ul obișnuit, recent lansat, noua variantă Shooting Brake va fi disponibilă, cel puțin pentru moment, doar în format pur electric. Două versiuni vor fi disponibile, pentru început: CLA 250+ with EQ Technology și CLA 350 4MATIC with EQ Technology.

Prima dintre cele două versiuni folosește un singur motor electric ce dezvoltă 272 CP și 335 Nm. Producătorul spune că CLA 250+ poate accelera de la 0 la 100 km/h în 6,7 secunde către o viteză maximă de 210 km/h. Varianta superioară folosește două motoare electrice pentru o putere totală de 354 CP și 515 Nm, putând să sprinteze de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde. Viteza maximă pentru CLA 350 4MATIC este tot de 210 km/h.

Ambele folosesc o baterie de 85 kWh, iar CLA 250+ poate parcurge până la 761 km cu o singură încărcare, în timp ce versiunea cu două motoare electrice are o autonomie maximă declarată de 730 km. De asemenea, indiferent de varianta aleasă, acumulatorul se poate încărca cu viteze de până la 320 kW de la o stație de încărcare rapidă sau cu până la 22 kW AC. Alte variante cu baterii electrice vor fi adăugate gamei de modele la începutul anului viitor.

