Mit sau realitate: Șoferul care intră primul în intersecție are prioritate, indiferent de indicatoarele rutiere?

Semafoarele, indicatoarele sau marcajele rutiere sunt principalele modalități prin care se stabilește cine are prioritate într-o intersecție. De asemenea, există și alte reguli în Codul Rutier 2025 care determină cine trebuie să acorde prioritate și cine are drept de trecere. Dar, e mit sau realitate că, în unele situații, primul intrat în intersecție este cel care are prioritate, indiferent de indicatoare?

Legea circulației stabilește numeroase reguli de acordare a priorității într-o intersecție. Culoarea semaforului și indicatoarele rutiere sunt principalele elemente care determină cine are dreptul de a trece primul.

Dar, există și alte reguli de acordare a priorității, de care șoferii sunt obligați să țină cont.

Cine are prioritate în intersecție?

Ordinea de trecere printr-o intersecție este stabilită, în această ordine, de:

semnalele polițistului; prioritatea de trecere a vehiculelor de intervenție (poliție, pompieri, salvare, etc.); culoarea semaforului (verde – drept de trecere; galben și roșu – oprire); semnalele luminoase sau sonore (la trecerea cu calea ferată, de exemplu); indicatoarele rutiere; marcajele rutiere; celelalte reguli de circulație (prioritate de dreapta, prioritate de gabarit, etc.).

Astfel, într-o intersecție semaforizată, prioritate au toți cei pentru care este verde la semafor, indiferent de indicatoarele și marcajele rutiere. Dacă, însă, nu funcționează semaforul sau e galben intermitent, se va ține cont de indicatoare. Dacă și acestea lipsesc, se respectă marcajele rutiere. În situația în care nici marcaje nu sunt, se aplică regula priorității de dreapta.

Mit sau realitate: Șoferul care intră primul în intersecție are prioritate?

Regulile de acordare a priorității sunt foarte clare, după cum se poate citi și mai sus. Dar, Codul Rutier conține și anumite detalii de care șoferii trebuie să țină cont.

„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia”, se stabilește prin Art. 101 (7) din OUG 195/2002.

Așadar, dacă un conducător auto a pătruns în intersecție, dar din cauza traficului nu a reușit să iasă, ceilalți sunt obligați să-i permită părăsirea intersecției, chiar dacă între timp aceștia au primit, la rândul lor, verde la semafor.

În această situație, dacă se produce un accident, vinovat va fi cel care a intrat al doilea în intersecție.

Această regulă se aplică, de exemplu, și în cazul sensului giratoriu. Vehiculul care pătrunde primul în intersecție, indiferent de direcția din care vine, are prioritate.

Polițistul Tavi Perțea a explicat, pe canalul său de YouTube, cum se aplică această regulă și cine are, de fapt, prioritate.

Însă, dacă este vorba de o intersecție între un drum principal cu prioritate și un drum secundar, care are „Stop” sau „Cedează trecerea”, cel de pe drumul secundar e obligat să permită celor de pe drumul prioritar să treacă, chiar și atunci când pătrunde primul în intersecție. În această situație, legea stabilește că prioritate au doar cei de pe drumul principal.

În concluzie, prioritatea este determinată de semnalele polițistului, de culoarea semaforului, de indicatoarele și marcajele rutiere. Dar, sunt situații în care prioritatea poate fi stabilită în funcție de primul intrat în intersecție.

