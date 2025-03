Nemții au pus la treabă Dacia Duster REDUST. Reacții mixte: „Nu poți transforma un măgar într-un cal de curse” – VIDEO

Un exemplar Dacia Duster REDUST OFFROAD a fost supus unui test riguros pe teren accidentat, într-un videoclip realizat de Marc Pelzer și publicat pe YouTube.

Modelul, modificat de Carpoint, a demonstrat capabilități impresionante în condiții dificile, testul desfășurându-se pe terenul de testare ADAC.

Modificările aduse de Carpoint îmbunătățesc atât aspectul, cât și performanțele SUV-ului. Folia mată verde îi oferă un design robust, iar pragurile laterale asigură un acces mai facil.

Bara frontală de protecție adaugă un plus de siguranță, iar priza de aer de pe capotă contribuie la un look agresiv. Echipat cu anvelope speciale și o suspensie ridicată (+30 mm față, +20 mm spate), Duster Extreme este pregătit pentru terenuri dificile. În plus, portbagajul de plafon robust include lumini suplimentare, sporind vizibilitatea pe timp de noapte.

Cum se descurcă Dacia Duster Extreme pe trasee dificile?

Pe traseul off-road, SUV-ul și-a demonstrat capabilitățile trecând cu succes peste pietre și denivelări, datorită blocării diferențialelor care asigură aderență maximă.

Urcările și coborârile pe pante abrupte au evidențiat stabilitatea mașinii, deși vizibilitatea la coborâre a fost ușor afectată de priza de aer. Sistemul de frânare a asigurat un control precis al vitezei.

Testele au inclus și traversarea bălțilo, unde SUV-ul s-a comportat impecabil, demonstrând o etanșare și o tracțiune excelente. În plus, secțiunile speciale cu poduri și obstacole înclinate au testat aderența pe suprafețe dificile, Duster Extreme trecând cu brio fiecare provocare.

Concluziile prezentatorului confirmă robustețea și fiabilitatea modelului: Dacia Duster Extreme Offroad Edition nu s-a blocat și a gestionat cu ușurință întreg traseul. Se simte solid, bine construit și este ideal pentru pasionații de aventuri off-road care caută un SUV accesibil, dar extrem de capabil.

Totuși, reacțiile online au fost mixte

Un comentator a remarcat: „Ce pot să spun? Vizual, mașina arată foarte bine. Dar nu poți transforma un măgar într-un cal de curse. Care este rostul întregii conversii off-road dacă nu poți obține mașina cu un motor puternic care poate trage un pic de încărcătură de remorcă? Eu nu aș investi banii în plus într-un Duster doar pentru aspect.”

Într-adevăr, Dacia Duster REDUST nu a beneficiat de modificări ale motorului. Acesta păstrează unitatea de 1.2 litri TCe, de 130 de CP, Mild Hybrid, cu tracțiune 4×4 și cutie de viteze manuală.

VIDEO

Urmărește Promotor.ro pe Google News