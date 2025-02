Noul Mini Cabriolet debutează în România. Prețurile pornesc de la 32.190 de euro

Noul Mini Cabriolet este disponibil și în România, reprezentând una dintre puținele modele decapotabile rămase pe piață și o prezență unică în segmentul în care concurează.

Noul Mini Cooper Cabriolet este disponibil în trei variante de motorizări – C, S și JCW. Prețul de pornire este de 32.190 euro pentru versiunea C. Motorul de 1,5 litri, cu trei clindri, dezvoltă 163 CP şi un cuplu maxim de 250 Nm. Accelerează de la 0 la 100 km/h în 8,2 secunde. Viteza maximă este de 220 km/h. În versiunea de top, noul Mini JCW Cabriolet dispune de un motor de 2,0 litri, cu patru clindri, care dezvoltă 231 CP, care îi permite să accelereze de la 0 la 100 km/h în 6,4 secunde.

Cooper Cabriolet dispune de un soft top retractabil în două trepte, la apăsarea unui buton. Acoperișul poate fi operat și în mers, la viteze de până la 30 km/h, iar mașina poate fi complet decapotată în numai 18 secunde. O caracteristică specială a noului model – Always Open Timer – măsoară timpul petrecut cu mașina decapotată, în timp ce funcția de încărcare Easy Load permite deschiderea mai largă a portbagajului pentru încărcare.

Noul Mini Cabriolet poate fi comandat și în România

Mașina a fost prezentată în cadrul unei colaborări cu prima ediție a conferinței Sync About It. „Mini este mai mult decât un automobil, este promisiunea unui stil de viață – funky, extrovertit, curajos, altfel. Mulți dintre clienții noștri se regăsesc în industriile creative, așa că ne-am simțit perfect alături de prima ediție a conferinței Sync About It”, explică Alexandru Șeremet, Corporate Communication Manager BMW Group România.

Primul Mini Cabriolet a debutat în urmă cu mai bine de trei decenii, în 1993, fiind promovat ca „cea mai mică decapotabilă cu patru locuri din lume”. Proiectul, produs împreună cu carosierul Karmann din Germania, a fost disponibil pe piață până în 1996 și a fost produs într-un total de 1.081 de exemplare.

Urmărește Promotor.ro pe Google News