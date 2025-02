Noul SUV electric de la Xiaomi este mai mare și promite autonomii mai bune decât Tesla Model Y

Xiaomi a dezvăluit noi informații despre viitorul său SUV electric YU7. Modelul chinez este mai mare decât Tesla Model Y și promite autonomii mai mari decât acesta.

La finalul anului trecut, Xiaomi a prezentat viitoarea sa mașină electrică. SUV-ul YU7, cel de-al doilea automobil din istoria producătorului chinez, va concura cu Tesla Model Y și alte crossovere electrice din acest segment.

Potrivit Carscoops, documente recente ale guvernului chinez dezvăluie detalii suplimentare despre noul model electric. Astfel datele de la Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China dezvăluie că versiunile cu tracțiune integrală ale lui YU7 pot parcurge în regim de testare CLTC 670 km, 750 km sau 760 km, în funcție de echipare. În timp ce ciclul de testare chinezesc este cunoscut a fi extrem de optimist, aceste cifre sunt comparabile cu cele ale noii Tesla Model Y, recent actualizată. Xiaomi încă nu a dezvăluit capacitățile bateriilor pentru noul său SUV.

Cât va costa noul Xiaomi YU7

Pe lângă Model Y, noul SUV de la Xiaomi este considerabil mai mare. Model Y măsoară 4.797 mm în lungime, în timp ce YU7 măsoară 4.999 mm. În plus, are un ampatament mai mare decât Model Y – 3.000 mm vs 2.890 mm.

Prețurile oficiale pentru Xiaomi YU7 sunt necunoscute în acest moment, dar presa chineză sugerează că ar trebui să pornească de la aproximativ 250.000 yuani (33.600 de euro). Dacă acest lucru este adevărat, noul model ar fi marginal mai ieftin decât Tesla Model Y. Versiunile superioare ale lui YU7 vor fi mai scumpe, dar, cel mai probabil, vor fi foarte apropiate de celelalte variante ale Tesla Model Y.

Xiaomi nu își vinde mașinile în afara Chinei, cel puțin deocamdată. Producătorul și-ar putea extinde prezența și pe alte piețe, însă, pentru moment, pare că testează răspunsul inițial al clienților chinezi.

