OFICIAL: Alianța dintre Nissan și Honda nu se va materializa

Honda și Nissan anunță oficial că nu vor forma o alianță. Decizia vine din cauză că Nissan nu a vrut să devină o subsidiară a Honda.

După o lungă serie de speculații și rapoarte care spuneau că alianța dintre Nissan și Honda nu va mai avea loc, cei doi producători japonezi au comunicat pe cale oficială că acest lucru este adevărat. Se pare că diferențele de viziune dintre cele două entități au dus la terminarea acordului inițial.

„Nissan Motor Co., Ltd. („Nissan”) și Honda Motor Co., Ltd. („Honda”) au convenit astăzi să rezilieze memorandumul semnat pe 23 decembrie 2024 pentru a lua în considerare o integrare comercială între cele două companii”, se arată în comunicatul emis de cele două companii.

Ni se spune că „de la semnarea memorandumului, echipele de management ale ambelor companii, inclusiv directorii executivi, au discutat și au luat în considerare mediul de piață înconjurător, obiectivele integrării afacerilor și strategiile și structurile de management post-integrare. În plus, ținând cont de importanța integrării în afaceri, ambele companii s-au consultat cu atenție cu diverse părți interesate”.

Nissan și Honda nu vor forma o alianță

În cadrul discuțiilor dintre cele două companii s-au luat în considerare diverse opțiuni privind structura integrării afacerilor. Honda a propus schimbarea structurii de la înființarea unui holding comun, în care Honda ar numi majoritatea directorilor și directorul executiv pe baza unui transfer comun de acțiuni, așa cum a fost subliniat inițial în MOU, la o structură în care Honda ar fi compania-mamă și Nissan ar fi filiala printr-un schimb de acțiuni.

Astfel, Nissan ar fi devenit o subsidiară Honda, lucru cu care niponii nu au putut fi de acord. De asemenea, memorandumul de înțelegere semnat separat de Honda, Nissan și Mitsubishi la data de 23 decembrie 2024 a fost de asemenea reziliat. Celălalt document menționa modul în care Mitsubishi ar putea participa la fuziunea Honda-Nissan. Cei trei producători de automobile mai doresc să lucreze împreună la vehicule electrificate, dar o fuziune este exclusă.

