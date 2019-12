Oraşul din România unde au fost prinşi cei mai mulţi şoferi sub influenţa drogurilor

Autorităţile au publicat o statistică privind şoferii care sunt prinşi conducând maşina sub influenta drogurilor. Astfel, în urma controalelor s-a constatat că 199 de şoferi au fost surprinşi în trafic conducând sub influenţa substanţelor psihoactive pe parcursul anului trecut şi în prima parte a acestui an, pe raza Capitalei. La nivel naţional, au fost constatate 337 de astfel de infracţiuni.

Poliţia Capitalei atrage atenţia asupra faptului că substanţele psihoactive influenţează comportamentul şoferilor prin prisma faptului că le afectează capacitatea de a mai conduce, le diminuează reflexele, le cresc gradul de nervozitate la volan, în cele din urmă existând posibilitatea reală ca aceştia să provoace accidente rutiere.

La nivelul Capitalei, pe parcursul anului trecut şi în prima parte a acestui an, au fost depistaţi aproximativ 200 de şoferi care au consumat droguri înainte de a se urca la volan.

Testul de depistare a drogurilor se face cu un dispozitiv de tip screening care în opt minute depistează şase tipuri de substanţe interzise.

În prezent, Poliţia Rutieră are în dotare 8 dispozitive pentru depistarea substanţelor psihoactive, 6 fiind repartizate birourilor de poliţie autostrăzi şi două la Brigada Rutieră Bucureşti.